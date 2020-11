Coronel Menezes é recebido por apoiadores no Aeroporto Eduardo Gomes

O candidato destacou o sucesso de sua live com Bolsonaro e afirmou que é o único candidato de Manaus com passe livre em Brasília | Foto: Divulgação

Manaus - Apoiadores do candidato a prefeito de Manaus Coronel Menezes (Patriota) o recepcionaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona Oeste, munidos com a bandeira de campanha, onde aparece a imagem do presidente Jair Bolsonaro com o candidato, nesta quarta-feira (11). Menezes chegava de Brasília (DF), após participar de uma live ao lado de Bolsonaro, na noite da última terça-feira (10).

Para Menezes, a live foi um sucesso e aproveitou para destacar que é o único candidato à Prefeitura de Manaus que tem trânsito livre em Brasília e acesso direto ao compadre Jair Bolsonaro.

“Manaus precisa de um gestor preparado que tenha ação de comando para fiscalizar as ações do executivo, disposição para correr atrair de novos negócios para gerar emprego e renda em Manaus”, comentou.

Entre as propostas para fomentar a economia, em Manaus, Menezes irá realizar uma gestão pública eficiente, desburocratizada e focada ao setor privado para geração de negócios. Segundo ele, será implantado o projeto de automação de processos e de digitalização de arquivos do Implurb, desburocratização e automatização do licenciamento de empresas com implantação de projetos de melhoria do sistema de licenciamento integrado de empresas no município.

“Também iremos reestruturar a Semmas com implantação de sistemas informatizados e desburocratização dos processos para o cumprimento da política nacional de meio ambiente. Queremos melhorar a arrecadação do município sem aumento da carga tributária, objetivando esse crescimento da arrecadação por meio da eficiência do aparelho arrecadador baseada em modelo de gestão por resultados”, comentou.

Do aeroporto, o candidato seguiu em carreata pelo Campos Sales, Parque São Pedro, Tarumã, Nova Cidade, Novo Aleixo, São José, terminando no Comitê Central, localizado no Armando Mendes, zona leste.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Menezes promete sistema de segurança 24 horas em ruas da Zona Leste



Bolsonaro volta a pedir voto para Menezes durante live presidencial