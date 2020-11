Alfredo destaca a importância do voto consciente em último programa

Durante todo o programa eleitoral, o candidato usou o espaço para apresentar os compromissos para diversas áreas, como saúde e educação | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a última participação no horário de propaganda do primeiro turno, o candidato a prefeito Alfredo Nascimento (PL) alertou o eleitorado da necessidade de refletir e analisar propostas e compromissos de cada um dos postulantes ao cargo de prefeito de Manaus.

Alfredo lembrou ainda que muita gente está desiludida com a política, mas que com um gestor sério e comprometido com o bem-estar da população é possível promover o desenvolvimento da cidade.

“Hoje eu quero falar com você, cidadão e cidadã, que apesar do ano difícil ainda encontra energia para seguir em frente, porque parar não é uma opção. Você que busca uma vida melhor para a sua família. Que acredita no trabalho, mas está desenganado com a política. A política está no seu dia a dia. Na rua que você passa para chegar ao trabalho. Na oportunidade de um emprego ou nas condições para abrir um negócio. Enfim, nas pequenas conquistas que podem fazer com que a nossa cidade e a sua vida melhorem. E isso começa com o seu voto” assegurou Alfredo.

Durante o horário de propaganda eleitoral gratuito no rádio e na televisão, iniciado no dia 9 de outubro, Alfredo,usou o espaço para apresentar os compromissos para as áreas de saúde, educação, transporte, geração de emprego e renda, tecnologia, para as mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, não deixando de relembrar os projetos bem sucedidos que implementou nas três vezes em que foi prefeito de Manaus.

“Deixo aqui registrado o meu agradecimento a todos que acreditam na minha capacidade. Juntos, podemos mudar um voto, mudar uma opinião e fazer a escolha certa. E digo aos eleitores, que mesmo que não votem em mim por alguma razão, não deixem de votar, não desacreditem na política. A democracia é o nosso maior instrumento de transformação. E lembrem-se: o voto não tem volta”, finalizou Alfredo.

