Em debate, José Ricardo reafirma propostas para Manaus

Manaus - O candidato a prefeito José Ricardo (PT) afirmou que pretende governar a capital com transparência, em parceria com a população, combatendo a corrupção e os desperdícios, e com prestação de contas. As afirmações foram feitas na tarde desta quinta-feira (12), no debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, na TV Band Amazonas.

“Sou oposição a esse grupo que está na cidade e no Estado há mais de 30 anos e estou preparado para governar Manaus. Amazonino já governador quatro vezes e três vezes prefeito e é candidato do Braga; Ricardo Nicolau é candidato do Omar Aziz; temos David Almeida, que é candidato do Wilson Lima; e Alfredo Nascimento, candidato do Arthur Neto. Grupo que deixou a cidade abandonada, com muitos problemas, e que ainda quer permanecer no poder. Eu e Marklize vamos fazer o que eles não fizeram: gestão participativa, enfrentando esses contratos de água e de esgoto, do transporte, dos vários serviços da Prefeitura e onde há desperdício de recursos, por conta dos esquemas e superfaturamentos”, declarou.

Com fiscalizações, auditorias e fortalecendo a Controladoria Geral do Município (CGM) para combater desperdícios, o candidato afirmou que sobrarão recursos para investir na cidade.

“Vamos também implantar coleta seletiva, diminuindo a despesa da Prefeitura na coleta do lixo, destinando à reciclagem, gerando renda no próprio bairro e economizando mais de R$ 200 milhões. Com esse dinheiro, podemos investir nos bairros, cuidando das ruas, da iluminação, da drenagem de água de chuva e do lugar onde as pessoas moram e trabalham”, afirmou.

Ao questionar um dos candidatos sobre as ações na saúde, Zé Ricardo reforçou que em sua gestão irá ampliar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), já que metade da população não consegue atendimento nos bairros, contratar profissionais e construir novos Centros de Atendimentos Psicossociais (CAPs), além de ampliar a saúde bucal, levando dentista para perto da população.

E mais: construirá um Centro de Referência da Saúde da Mulher, para dar agilidade no atendimento das mulheres, evitando muitas mortes, como no caso das vítimas de câncer de colo de útero, doença 100% evitável, quando se tem prevenção; e uma Central de Exames e Diagnósticos.

Já no saneamento básico, área onde se tem contrato de 20 anos feito pelo Amazonino e que até hoje não foi cumprido, ele disse que irá rever esse contrato, fazendo investimentos para levar água a todos, cuidando do tratamento de esgoto, que é uma situação vergonhosa, com apenas 12% de tratamento, sendo uma questão de saúde pública. Além disso, destacou que irá ofertar cursos, com formação técnica, bolsas de estudo e o Programa Primeiro Emprego, dando oportunidades aos jovens para o mercado de trabalho. “A Prefeitura será agente fomentadora de atividades econômicas, buscando recursos para investir nos bairros, cuidando das pessoas”.

