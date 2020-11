'A marca da minha gestão será a decência, a ética', diz Romero

Romero pediu um voto de confiança dos eleitores para que a política na cidade possa ser renovada | Foto: Divulgação

Manaus - Durante debate entre candidatos à Prefeitura de Manaus, promovido pela TV Band Amazonas, o candidato Romero Reis (Novo) recordou sua trajetória, de origem humilde à vida empresarial, fruto de trabalho árduo, como inspiração aos seus eleitores.

“Eu quero me dirigir a você e dizer que meus princípios são Deus, pátria, família, prosperidade fruto do trabalho. Venho de um lar humilde. Meu pai não completou a quarta série. Ele não era uma pessoa influente e eu nunca tive padrinhos. Eu prosperei na vida estudando e agarrei as oportunidades que a vida me proporcionou”, disse o candidato.

Romero que chegou à capital amazonense há 30 anos, como militar do Exército Brasileiro, deseja a oportunidade de servir à cidade que lhe fez prosperar com a sua experiência como engenheiro, empreendedor e gestor.

“Cheguei aqui na cidade há 30 anos atrás. Aqui criei meus cinco filhos, meus quatro netos, e isso pra mim tem uma importância muito grande. Fundei uma companhia que está aí gerando mais de 2 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos anos. 50 mil pessoas moram numa casa ou apartamento que passaram por nossas mãos. Em grande parte do Distrito Industrial, eu também ajudei a construir. Eu sei as graves dificuldades para gerar emprego e renda nessa cidade", continuou o candidato sobre sua trajetória profissional.

Romero ressaltou o desejo de levar sua experiência no setor privado para a administração pública.

"A marca da minha gestão será a decência, a ética, a responsabilidade, a transparência. E nós vamos colocar um time de primeira linha. Nós vamos escalar secretários, que serão escolhidos por mérito, que vão servir você; vamos fazer asfalto que vai durar 15 anos. Nós vamos acabar com essa indústria do asfalto".

De sua experiência como engenheiro e construtor, o candidato citou o programa Moradia Digna, que vai construir cerca de cinco mil moradias todos os anos e contemplar 25 mil pessoas que moram em áreas de risco.

"Isso é compromisso. Estou contra esses grupos políticos que nos escravizaram por mais de 30 anos", pontuou.

Romero se dirigiu aos eleitores e pediu um voto de confiança na renovação política da cidade de Manaus.

"Se você quer construir a Manaus que você merece, nos procure no nosso site, e vote 30. Vamos transformar nossa cidade. Não temos dúvida disso. Vamos tirar os velhos caciques e dar esperança pra você. Vote 30", finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Candidatos reafirmam propostas em debate eleitoral

Romero aposta em debates para conquistar eleitores indecisos