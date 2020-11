Marcelo Amil defende geração de emprego e renda em Manaus

O candidato destacou a importância do trabalho e das oportunidades na vida das pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - A dois dias da eleição municipal, o candidato a prefeito Marcelo Amil (PCdoB) aproveitou o debate realizado pela Band Amazonas, na manhã desta quinta-feira (12), para falar sobre algumas das propostas mais fortes da chapa. Nas redes sociais, o candidato foi elogiado pela postura firme frente adversários.

O primeiro a questionar Marcelo foi o candidato Coronel Menezes. O tema escolhido foi segurança pública. Marcelo destacou que abrirá um concurso público para a Guarda Municipal ainda em 2021, após assumir a Prefeitura de Manaus. Ele ressaltou que não pretende armar a categoria. Ele acredita que a capacitação, equipamentos de ponta de comunicação e o aumento do efetivo vão melhorar o atendimento à população e reduzir a violência em pontos estratégicos.

“Nós temos que ter na gestão pública mudanças de paradigmas. O que nós entendemos para a segurança pública do município é aparelhar a Guarda Municipal. Hoje a nossa Guarda Municipal tem um pouco de 400 guardas no seu efetivo, o que é muito pouco. Ela tem uma idade média elevada e nós estamos propondo concurso público para mais de 1.500 novos guardas municipais. Estamos propondo o aparelhamento com armamento não letal, e investir pesado em otimizar a comunicação entre o guarda municipal e a Polícia Militar”, destacou.

Ao ser questionado sobre o meio ambiente, o candidato do PCdoB fortaleceu a ideia da verticalização da cidade como forma de concentração espacial, que segundo os especialistas é a melhor alternativa para o meio ambiente frente a dispersão.

“Nós recebemos uma ajuda muito importante do Instituto dos Arquitetos do Brasil que propôs um planejamento de áreas de adensamento urbano em Manaus. É você concentrar o maior número de moradias ou comércios num mesmo espaço físico. Com isso você evita essa propagação horizontal da cidade, que gera muitas despesas e dificulta mais ainda que a administração consiga dar o atendimento necessário à população, que faz ela avançar sobre a floresta”.

Durante o embate entre Amil e José Ricardo, o advogado destacou a importância do trabalho e das oportunidades nas vidas das pessoas. Entre os seus projetos para geração de emprego e renda está a reconstrução do Shopping Cecomiz, na Zona Sul de Manaus.

“Geração de emprego é consequência de manuseio de ferramentas de macroeconomia. As ações pontuais da gestão municipal devem ser ditas com clareza e nós vamos atuar para recriar o Shopping Cecomiz, que foi destruído em um incêndio no ano de 2009 e nunca medida para retomar aquele espaço, que faz parte da história de Manaus, e retomar os empregos que ele gerava. Essa ação efetiva vai gerar quase 5 mil empregos diretos e indiretos, sendo presente para Manaus ao reconstruir uma parte bonita da nossa história”.

