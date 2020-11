'Vai ter povo na Prefeitura. Vamos ao segundo turno', diz José Ricardo

José Ricardo afirmou que os eleitores devem votar com base nas propostas, na coerência e no trabalho apresentado pelos candidatos | Foto: Divulgação

Manaus - Às vésperas do primeiro turno das eleições municipais deste ano, o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT) e sua vice, Marklize, estão reforçando as caminhadas por vários bairros da cidade, recebendo o apoio e o carinho da população e reafirmando suas propostas, que prometem mudar a vida de todos os cidadãos manauaras.

No último debate entre os prefeituráveis, promovido na noite de ontem (12) pela TV A Crítica, o candidato convocou a população para ir às urnas nesse domingo votar na mudança a esse grupo político que se reveza no poder há mais de 30 anos, pedindo por eleições limpas, sem compras de votos e contra o abuso do poder econômico.

“Têm candidatos que não vêm para as ruas e para os debates. Estou nas ruas e debato todos os dias os problemas da cidade. Sempre estive ao lado da população. As pesquisas eleitorais não conseguem captar todos os nossos votos. Prova disso é o que vem acontecendo nas últimas eleições. Estamos confiantes, diante do grande apoio e do carinho nas ruas. Vamos rumo ao segundo turno e à vitória. E, quando assumirmos a Prefeitura, teremos um governo participativo, com transparência, combatendo a corrupção e com prestação de contas”, declarou.

O candidato afirmou que tem trabalhado para que o cidadão exerça o direito ao voto de forma livre e consciente.

“A população não pode abrir mão de votar nos candidatos com base nas propostas, na coerência e no trabalho apresentado durante suas trajetórias políticas. É nas urnas que se muda a realidade dos bairros. Por isso, peço o apoio e conclamo o povo a ir às urnas votar pela mudança, votar no 13. Também devemos ficar atentos para a compra de votos, denunciando qualquer indício. Queremos eleições limpas”, disse.

Durante o debate de quinta, José Ricardo afirmou que, em sua gestão, irá implantar um projeto municipal que olhe para os mais pobres e para aqueles que mais precisam, na geração de emprego e renda.

Assim, criará uma Agência de Desenvolvimento Municipal, tendo a função de elaborar projetos para buscar recursos para investir na cidade, na infraestrutura, no saneamento, nas escolas e na saúde.

“O prefeito não pode ficar esperando que uma empresa apareça. Iremos atrás, mostrando a cidade, seus atrativos e possibilidades, principalmente, na área do turismo e da produção de alimentos”, disparou o candidato.

Já na área da segurança, uma das grandes preocupações da população, ele disse que a Prefeitura fará a sua parte, com a modernização da guarda municipal, que estará presente nas escolas, nos terminais de ônibus, nas Unidades Básicas de Saúde e espaços públicos, como praças e parques.

“Iremos cuidar da iluminação pública e dos bairros”, completou, destacando ainda o Projeto Manaus 5G, que irá preparar Manaus para o futuro, contribuindo também com a segurança.

