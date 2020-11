Marcelo Amil faz ‘carreata da vitória’ em Manaus

A carreata aconteceu na manhã deste sábado (14) | Foto: Nícolas Marreco

Manaus – O candidato do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Marcelo Amil (PCdoB) realizou “carreata da vitória”, neste sábado (14). A comitiva saiu da Ponta Negra direto à Bola do Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

Numa emblemática fila de carros, a marcha ergueu as bandeiras da igualdade social, na afirmativa que se pode fazer pelos ricos, pode-se ainda mais pelos mais humildes.

"A vida inteira eu escutei que quem nascia de um jeito, tinha que morrer do mesmo jeito. Que tínhamos que aceitar as coisas como são. Graças à Deus, tenho o vírus do inconformismo. Graças a ele, encontrei vocês, que saíram de casa, vieram com bandeiras lutar por uma Manaus para todos. Não é justo termos duas Manaus, de um lado tem tudo, mas a periferia é deixada de lado", detalhou Marcelo de cima do trio.

Candidatos a vereador pelo PcdoB também somaram na carreata, como a postulante Lúcia Antony, que já ocupou uma vaga na Câmara Municipal.

A ex-senadora, Vanessa Grazziotin, e o presidente regional da sigla, Eron Bezerra, também marcaram presença.

Marcado por uma campanha que fomenta diversidade e inclusão, Marcelo recebeu o apoio da representante da Associação de Afrodescendentes e Indígenas da Amazônia, Profa. Elizoneide, que tenta pela quarta vez o mandato para vereadora.

Para ela, o momento é de abertura para conquista de novos espaços de representatividade.

"Nós mulheres indígenas, quilombolas, sofremos muito preconceito e barreiras. Para a mulher conquistar um espaço é uma luta, e temos que estar juntas pela igualdade", concluiu.

