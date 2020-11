Arthur Neto vota no primeiro horário e fiscaliza obras neste domingo

Arthur votou no primeiro horário neste domingo (15) | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto votou por volta das 8h30 deste domingo (15), no Colégio Amazonense Dom Pedro II, localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus. Ele afirmou que cumpre agenda de fiscalização de obras da prefeitura que serão entregues até o fim deste ano.

Arthur estava acompanhado com a esposa Elisabeth Valeiko, o candidato a prefeitura de Manaus Alfredo Nascimento e a vice Conceição Sampaio. Ele contou sobre o apoio para Alfredo e afirmou que ele seria a melhor escolha para a sua sucessão.

Ele falou com a imprensa antes da votação | Foto: Bruna Oliveira

“É uma votação que define o lugar onde a gente mora. Alfredo é o candidato mais preparado para dirigir Manaus. A minha opinião de cidadão é que estou votando no candidato mais preparado, que é capaz de manter o equilibro e avanços para a cidade”, ressaltou.

Arthur Neto comemora 75 anos neste 15 de novembro. Ele brincou sobre a comemoração.

“Por coincidência é meu aniversário, mas também é da República e do Flamengo. É sempre um dia bonito, cada eleição ajuda a amadurecer mais ainda a nossa democracia”, pontuou.

Arthur votou no Colégio Amazonense Dom Pedro II | Foto: Bruna Oliveira

Antes da votação, o prefeito falou sobre a agenda após o ato democrático. A comitiva segue para fiscalização de obras na cidade e Arthur aproveitou para fazer um pedido de aniversário, como também a projeção desejada para o próximo prefeito de Manaus.

“Eu vou acompanhar as eleições, mas vou vistoriar duas obras. Depois vou para casa, fazer meu Muai Thay. Meu pedido de aniversário é que as eleições corram com calma e tranquilidade. Quero um governo que não relaxe no equilíbrio fiscal, não relaxe na questão do direito ao aposentado e não deixe a desejar ao planejamento das obras. Que tudo tenha o começo, meio e fim. Um candidato que respeite Manaus”, finalizou.

Veja a transmissão na íntegra:









Leia mais:

'A mulher é uma grande vítima da corrupção eleitoral', diz Beth Azize