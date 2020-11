Eleições 2020: Urnas eletrônicas apresentam falhas no Amazonas

Quatro urnas em Manaus e uma urna no interior do Amazonas apresentaram problemas | Foto: Divulgação

Manaus – Pelo menos cinco urnas eletrônicas apresentaram problemas nas primeiras horas de votação em Manaus e nos municípios do Amazonas, neste domingo (15). A informação foi divulgada, na coletiva de imprensa online, pelo secretário de Segurança Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Almir Lopes da Silva.

Entre as urnas que apresentaram falhas, quatro foram registradas na capital amazonense e uma no interior. No entanto, o secretário confirmou que as eleições seguem com normalidade, até às 17h (horário local).

Desde 7h da manhã, as eleições municipais iniciaram com apoio do Exército Brasileiro e empresas privadas, de acordo com Almir Lopes.

''Está sendo uma logística de guerra. Nós temos mais ou menos 15 a 20 localidades de difícil acesso e, até o momento, acontece tudo dentro da normalidade'', afirmou o secretário, sem esclarecer a localidade das urnas com falhas.

Das 6.600 urnas eletrônicas presentes no Amazonas, o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Jander Assis Valente, informou que seis foram substituídas antes do início das votações

Já o Desembargador Aristóteles Thury, Presidente TRE-AM, afirmou que 7 urnas foram substituídas após o início da votação. No total,13 urnas eletrônicas foram substituídas até o momento.



