e-Título apresenta erro no dia das Eleições 2020

Eleitores relatam, neste domingo, 15, dificuldades para utilizar o aplicativo e-Título. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "pode haver instabilidade momentânea no uso do aplicativo em razão do excesso de acessos." No Twitter, o assunto ficou entre os mais comentados.

A orientação do TSE para essas situações é tentar novamente o acesso dentro de alguns minutos. Apesar dos problemas, cerca de 400 mil eleitores já justificaram ausência pelo aplicativo, conforme o órgão. Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento.

Pelas redes sociais, vários foram os relatos sobre a instabilidade. "Estou há 20 minutos tentando justificar a minha ausência no e-título e só aparece essa mensagem de erro", escreveu um usuário. "Eu tentando justificar minha ausência e o e-Título não acessa a minha localização", disse outro.

Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral disponibiliza ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral por meio do WhatsApp para consulta a local de votação e outros serviços ou o Disque Eleitor 148 no caso de eleitores do Ceará. O serviço estará disponível até as 17 horas deste domingo para orientação, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

