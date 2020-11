Otimista com 2º turno, Zé Ricardo vota acompanhado da família e vice

| Foto: Divulgação

Manaus - O candidato José Ricardo (PT) chegou às 10h, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Humberto de A. Castelo Branco, no bairro Parque Dez, para votar. Ele estava acompanhado da esposa, dos filhos, parte da equipe, e da vice Markelize Siqueira (PSOL).

Em coletiva de imprensa, o candidato alegou estar na expectativa para o resultado. "Estamos otimistas para chegar ao segundo turno e enfrentar quem for o candidato do mesmo grupo, porque temos a maior parte dos candidatos, pelo menos os com melhor colocação nas pesquisas, representantes do mesmo grupo político, com os mesmos interesses. Eles tiveram oportunidade de fazer, mas não resolveram os problemas", afirma.

José Ricardo conta onde irá acompanhar o dia de votação e a apuração do resultado. "Estarei acompanhando alguns vereadores, junto com a Markelize depois com a família como sempre, em todas as eleições, com a minha mãe, esperando com um almoço reforçado, e no final da tarde vamos ao comitê para acompanhar o resultado."

O candidato do PT também reforçou que está cansado da situação do transporte público, da desigualdade social e do saneamento básico em Manaus.

