Almejando 2°turno com Amazonino, David vota no Morro da Liberdade

Almeida não teve dificuldades em votar e esteve acompanhado de sua filha no local | Foto: Dhyeizo Lemos

Manaus - Com expectativas de ir a um possível segundo turno contra o adversário Amazonino Mendes (Podemos), o candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) esteve, na manhã deste domingo (15), na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul, para cumprir com o exercício de seu voto. Almeida afirmou que acompanhará a apuração em uma de suas casas, situada no mesmo bairro, utilizada como escritório.

Durante entrevista coletiva, o candidato afirmou que, caso vá para um possível segundo turno, espera que seja com o candidato Amazonino Mendes (Podemos), mesmo cenário apontado pelas pesquisas eleitorais.

"Eu espero ir para o segundo turno, espero ir com o Amazonino, sem ataques a ele. É daqui para frente que nós temos que discutir, esquecer o passado. É uma nova Manaus que estamos querendo. Manaus precisa de alguém que se preocupe com ela daqui para frente e é isso o que eu quero discutir no segundo turno, caso a população assim decidir", explicou.

O candidato, acompanhado de sua filha, prestou uma homenagem a sua falecida esposa, Lucia Almeida, vestindo uma blusa com sua foto e se emocionou ao comentar sobre o apoio da companheira nas últimas eleições, em 2018.

Almeida votou rapidamente, sem maiores complicações. Ainda em declaração à imprensa, Almeida afirmou que, se eleito, deseja implementar ao poder público ações de governança da iniciativa privada.

"A minha meta, caso passe para o segundo turno, é fazer com que Manaus tenha melhores serviços públicos. Implementar no poder público as ações de governança da iniciativa privada no que se refere à gestão, eficiência, cobrança, ao êxito, resultado, às metas e fiscalizações. Fazer com que os serviços públicos funcionem", destacou.

