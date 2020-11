Marcelo Amil vota no fim da manhã e reforça ‘humanização’ em Manaus

O candidato votou na zona Sul de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito Marcelo Amil (PCdoB) votou no fim da manhã deste domingo (15), na Escola Estadual Mil Burges, Zona Sul. Marcelo reforçou o compromisso em políticas técnicas para cada pasta e na priorização da melhoria de vida aos mais pobres.

"Estou muito confiante, temos ciência de que fizemos todo o melhor possível com o pouco que tínhamos. Trabalhamos com inteligência e com o coração; Manaus sempre reconheceu isso. Os eleitores podem esperar uma cidade mais humana, que vai se preocupar com quem mais precisa", enfatizou.

Indagado pelas analogias que fez com os bairros Ponta Negra e Jorge Teixeira, Marcelo disse que vai "saber a diferença em quem precisa manter a qualidade de vida e quem precisa construir uma".

"Vamos delimitar os projetos específicos; Na Ponta Negra, 23% não utiliza somente o SUS. Onde tenho o esgotamento, preciso manter, reformar. Já no Jorge Teixeira, não temos a mesma dignidade, então vamos trabalhar nisso", concluiu.

O candidato vai aguardar o resultado da eleição no escritório de campanha, na rua Peru, número 5, conjunto Eldorado.

*Com informações da assessoria

