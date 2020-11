Três são presos por suspeita de compra de votos na Compensa

| Foto: Divulgação

Manaus - Três homens foram presos por suposta prática de crime eleitoral, além de apreender panfletos (santinhos) com foto e número de um candidato a vereador em Manaus, dinheiro e celular, na rua São João, bairro Compensa 2, na Zona Oeste da capital. A prisão aconteceu na tarde do último sábado (14).

Conforme informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe realizava patrulhamento, por volta de 16h, quando recebeu uma denúncia anônima informando que um veículo modelo Jeep Renegade, cor vermelha, placa não repassada, na rua São João, estava em clara atitude suspeita presenciada pelo denunciante de compra de votos nas rua do bairro.

A partir das informações repassadas, a equipe fez deslocamento para averiguar a situação, e no local flagrou o veículo com três ocupantes homens, de 38, 42 e 48 anos, procedendo a abordagem.

Após a conclusão das buscas pessoais e revista no veículo, foi encontrada uma quantia de dinheiro em espécie no total de R$ 4.087,00 em posse de um dos ocupantes, e no veículo foram encontrados vários panfletos, comumente chamados de santinhos, com dados de nome, número e coligação de um candidato concorrente à vaga de vereador de Manaus, além de um celular modelo iPhone 7 Plus, todos apreendidos.

Diante do flagrante de prática crime eleitoral, todos foram conduzidos e apresentados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deverá ser aberto um inquérito policial, seguindo o que determina a Lei Eleitoral nº 9.504/1997.

