'Abomino qualquer forma de ilegalidade', diz Ricardo Nicolau ao votar

“Nós estamos muito confiantes”, afirma Ricardo Nicolau sobre expectativa para 2º turno | Foto: Brayan Riker

Manaus – Com 13% das intenções de voto, segundo a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, o candidato Ricardo Nicolau (PSD) aparece em terceiro lugar na disputa eleitoral. Na manhã deste domingo, por volta das 10h55, Nicolau chegou ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), Humberto de Alencar Castelo Branco, na Zona centro-sul, para votar.

Acompanhado da família e parte da comitiva, o candidato à Prefeitura de Manaus falou com a imprensa sobre a perspectiva da apuração eleitoral. “A expectativa é boa, fizemos uma campanha limpa, com propostas e mostrando que é possível voltar a acreditar e ter um governo que cuide das pessoas. Sigo com confiança em Deus e na população de Manaus”, espera Nicolau.

O candidato não informou onde deve acompanhar o resultado das eleições | Foto: Vanessa Lemes

O prefeiturável também mencionou propostas para algumas áreas da capital amazonense, inclusive, a união de todos os poderes para o mesmo propósito. “Manaus vai precisar que todos estejam trabalhando juntos para um resgate da economia, dos serviços públicos nossa cidade e, ainda, de muito trabalho, competência e dedicação. É assim que queremos trabalhar”, destaca.

Sobre a campanha, o candidato diz que procurou orientar a equipe para obedecer às regras eleitorais.

“Vou acompanhar o decorrer da eleição, respeitando todos os princípios eleitorais. Sempre fazendo uma campanha limpa, transparente, da minha confiança, com o resultado da eleição, e na vitória de um futuro muito melhor para todos nós. Não vi nenhum santinho meu e abomino qualquer forma de ilegalidade. A orientação, para toda a nossa equipe, é que se cumpra a lei”, garante o candidato.

Leia mais:

Otimista com 2º turno, Zé Ricardo vota acompanhado da família e vice

Almejando 2°turno com Amazonino, David vota no Morro da Liberdade