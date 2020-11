'Governo estará aberto ao diálogo', diz Wilson Lima ao votar

Para o governador, a operação montada pelas forças de segurança, em conjunto com equipes municipais e federais, vai garantir a realização de um pleito tranquilo e sem intercorrências. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus – Wilson Lima, atual governador do Amazonas, votou na Escola Estadual Sant’Ana, no bairro Petrópolis, Zona Sul da cidade, na manhã deste domingo (15).

“Esta é uma eleição diferente das outras, tivemos uma alteração na data de votação do primeiro turno, teremos uma abstenção significativa, mas é preciso compreender que a vida está acima de tudo nesse momento. Mas também hoje é um dia importante porque o cidadão está vindo às urnas para exercer o seu direito, para fazer sua escolha”, afirmou o governador, que estava acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima.

Segundo ele, o Governo do Estado estará aberto ao diálogo com o próximo prefeito de Manaus. “O Estado do Amazonas, o governador sempre esteve disponível ao diálogo. Independentemente do resultado, as portas do palácio estarão abertas no dia seguinte para que a gente possa conversar, para traçar as estratégias de trabalho em conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado”, frisou Wilson Lima.

Operação – Para o governador, a operação montada pelas forças de segurança, em conjunto com equipes municipais e federais, vai garantir a realização de um pleito tranquilo e sem intercorrências.

“Estive no CICC acompanhando o trabalho feito pelas nossas equipes, e vai ser uma eleição muito tranquila, levando em consideração o processo da pandemia, nós não temos nenhuma intercorrência grave. Eu tenho a expectativa de que esta seja uma das eleições mais tranquilas de todos os tempos”, destacou Wilson Lima.

Neste domingo, todas as delegacias de Polícia da capital estão abertas para atendimento de plantão, de 8h às 17h. Cerca de 200 câmeras de monitoramento nas principais escolas estaduais e municipais estão sendo compartilhadas em tempo real com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para o acompanhamento do pleito.

