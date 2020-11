David Almeida e Rotta assistem apuração no Morro da Liberdade

Manaus - Com alegria e expectativa de chegarem no segundo turno das eleições para Prefeitura de Manaus, o candidato a prefeito David Almeida (Avante) e o vice dele Marcos Rotta aguardam a apuração das urnas referentes ao pleito do primeiro turno realizado neste domingo (15), na casa de David na rua José Chevalier, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.

David e Rotta receberam diversos apoiadores, amigos, vizinhos e integrantes da equipe de campanha. Almeida contou sobre a história da família dele que chegou no bairro há muitos anos e relembrou momentos da infância.

"Já estamos a quase uma hora das urnas fechadas e quero externar meu nervosismo. Estou muito feliz com a possibilidade de ir para o segundo turno. Estou muito realizado, minha campanha foi pé no chão. Crescemos na campanha, por estarmos nas ruas, com o povo, mostrando propostas. Estou com muita expectativa", declarou o candidato do Avante.

Almeida destacou que há 24 anos atrás trabalhou fazendo campanhas para um candidato e hoje em dia já teve três mandatos de deputado estadual, além de ter sido governador interino.

"Eu e Marcos Rotta temos muito a oferecer a Manaus", destacou Almeida.

Marcos Rotta declarou que tem o sentimento de dever cumprido com a campanha. Ele destacou a passagem de David pelos cargos públicos e as propostas sérias e comprometidas. "Estou muito alegre, muito satisfeito e feliz. Esperamos um bom resultado", concluiu Rotta.

