Instabilidade no site do TSE atrasa apuração de votos em Manaus

Manaus - O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresenta instabilidade no momento em que se começa a computar os resultados das eleições em todo país. Por conta disso, a divulgação do resultado das eleições em Manaus estão atrasadas.

Pela manhã, houve problemas com o aplicativo e-Titulo, usado pelo eleitor como documento na hora da votação e para justificar eventual ausência no pleito.

Ao acessar o site dos resultados do TSE, aparece a seguinte mensagem: "Estamos com dificuldades técnicas. Pedimos a gentileza de tentar novamente dentro de alguns minutos."

O aplicativo para celular para acompanhar a apuração também está com problema.

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, admitiu que houve uma tentativa de ataque aos sistemas do tribunal, mas que ela foi neutralizada.

O setor de tecnologia do TSE está apurando ainda o que ocorreu. O autor do ataque ainda não foi identificado, mas, segundo Barroso, teve origem provavelmente no exterior.



Nota divulgada

