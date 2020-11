Com 60% das urnas apuradas, Amazonino e David disputam segundo turno

Manaus - Com 60% das urnas apuradas, após atraso nas apuração de votos no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disputam no segundo turno para a prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante).

A apuração das votações para prefeito de Manaus começou a ser divulgada com atraso devido a uma instabilidade sofrida pelo site e app do TSE.

Com 60% das urnas apuradas, Amazonino Mendes aparece à frente, com 24,16% dos votos, seguido de David Almeida, com 21,97%. José Ricardo aparece com 14,26%.