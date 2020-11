Veja os candidatos a vereador mais votados em Manaus em 60% de urnas

Resultados da apuração | Foto: Captura de tela/TSE

Manaus - Em primeiro lugar nas votações, está o João Carlos dos Santos Mello (Republicanos) com 8.188 votos. Natural do Rio de Janeiro, foi secretário titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL) sendo condecorado com a Medalha de Mérito Legislativo durante sua gestão. Atuou também como presidente estadual do Republicanos, estando hoje como vice-presidente estadual. Recentemente, recebeu o Título de Cidadão do Amazonas.

Em seguida, está Joelson Sales Silva (Patriota), com 8.088 votos. Ingressou na política com 20 anos, é natural de Manaus e filho do ex-vereador, ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus e ex-prefeito de Manaus, Joel Pereira da Silva.

Maria Jacqueline Coelho Pinheiro (Podemos) ocupa o terceiro lugar, com 6.163 votos. Natural de Russas-CE, ela é professora e fechou o semestre como a vereadora mais atuante de 2020.

Francisco Carpegiane Veras de Andrade (Republicanos) é o quarto, com 5.094 votos. É natural de Eirunepé - AM, possui graduação em Segurança Pública e do Cidadão pela Universidade do Estado do Amazonas (2013) e trabalha na polícia militar do Amazonas.

Michelle Barbosa Andrews (PSOL) ocupa o quinto, com 5.033 votos. Com a bancada coletiva, ela e outras quatro mulheres buscam pluralidade de ideias e decisões. Suas principais bandeiras são: maternidade, educação, cultura, assistência social, negritude, feminismo e comunidades.

Amom Mandel Lins Filho (Podemos) ocupa o sexto, com 4.619 votos. Ele é natural de Recife-PE e um dos candidatos mais novos à concorrer ao cargo de vereador esse ano, com apenas 19 anos.

