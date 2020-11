Amazonino faz pronunciamento e diz que começa nova eleição em Manaus

Dia 28 de novembro, os candidatos disputam a prefeitura de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Após a confirmação de que estaria no segundo turno das eleições 2020, o candidato do Podemos, nas eleições municipais em Manaus, Amazonino Mendes, fez um pronunciamento nas redes sociais e disse que quer colaborar efetivamente. Para ele, a partir de agora, começa uma nova eleição. ““Como estava previsto, nós chegamos ao segundo turno. É uma outra eleição, mas é muito importante eu dizer, extravasar o que eu estou sentindo agora. Já participei de inúmeras eleições, mas confesso que vocês me emocionaram. Que coisa maravilhosa vocês ainda reconhecerem o guerreiro, o lutador, e estarem me dando a honra de uma nova disputa"

"Dor do Povo"

Amazonino falou ainda sobre a dor do povo. "Qual é a melhor solução para diminuir a dor do povo? Hoje a questão mais séria chama-se a dor do povo. Amazonino traz na sua bagagem a sua história é isso que me faz feliz e orgulhoso. Vontade que eu tenho enorme de abraçar vocês”, disse.

Wilker Barreto

Sem a presença de Amazonino, no comitê de campanha, o candidato a vice pela chapa de Amazonino, Wilker Barreto, concedeu entrevista à imprensa.

Questionado se a idade avançada de Amazonino influenciaria na gestão, ele fez uma comparação do candidato com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. “Temos o Biden como exemplo. O que seria mais difícil, governar os EUA ou Manaus? Amazonino é um técnico que entende como a cidade funciona. Precisamos de uma figura de autoridade para colocar a máquina da prefeitura para funcionar", respondeu.



Wilker Barreto disse, ainda, que ele e Amazonino irão começar conversas para formar alianças no próximo turno, mas não irão dialogar com pessoas apoiadas pelo atual governo. “Nós vamos para o 2º turno por Manaus. Coloco-me à disposição dessa mente brilhante que é a do Amazonino. O melhor para a cidade é a experiência de Amazonino. Vamos para a vitória nesse segundo turno.”

