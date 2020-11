Marcelo Amil agradece votos e projeta futuro político

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após o resultado do primeiro turno das eleições 2020, o candidato a prefeito Marcelo Amil (PCdoB) descreveu que o sentimento que fica é o de dever cumprido. Com uma candidatura simples e estreante ao Executivo, ele projeta novos passos na vida política e posições mais consolidadas a partir das conquistas do atual pleito.



"Sabíamos das nossas limitações estruturais e focamos em apresentar propostas mais inteligentes e técnicas à cidade de Manaus. Infelizmente, não conseguimos levar essas propostas para toda a cidade, pela limitação material, mas hoje muitos manauaras sabem quem é o Marcelo Amil e concordam com as nossas propostas", defendeu.

Em meio aos obstáculos, a máxima para Marcelo é de que "toda caminhada começa com o primeiro passo". "Minha vida política não começou nesta eleição e não termina aqui. Vou continuar apresentando ideias e soluções e participar da vida política como cidadão consciente e propositivo", continuou.

Advocacia

Mesmo durante todo o período de candidatura, o advogado não afastou-se por completo da profissão e retoma completamente às atividades no Tribunal de Justiça Desportiva, como defensor.

"Nunca cheguei a parar de advogar e amanhã (segunda, 16) retorno às atividades. Termino a campanha muito melhor do que antes. Isso porque Manaus sequer sabia que eu existia, agora uma tese defendida pelo Marcelo Amil tem muito mais eco", avaliou.

Apoio no segundo turno

Para as próximas eleições, Marcelo confirma que irá participar ativamente do processo político e admite que seu coração pende para o serviço público no Poder Executivo, sem especificar função. Sobre o apoio no segundo turno, o advogado disse que qualquer definição será feita somente após conversas que eventualmente se aproximem das bandeiras defendidas durante a campanha.

Marcelo dirigiu uma palavra especial de agradecimento aos camaradas de partido Eron Bezerra; Vanessa Grazziotin; Aldemir Caetano; Antônio Carlos Brabo; Marco Antônio; Luíz Carlos Marques; Fernando Pacheco; Pryscila Reis; Paulo Neves.

“Não posso esquecer de agradecer aos profissionais da imprensa, que sempre estiveram prontos para o exercício da função e abriram espaço para o debate e divulgação das nossas propostas para Manaus”, enfatizou Amil.