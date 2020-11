Confira a lista dos vereadores eleitos em Manaus

Manaus - Com 100% das urnas apuradas, confira os candidatos eleitos para o mandato 2021/2024 na Câmara Municipal de Manaus (AM), de acordo com a quantidade de vagas conquistadas pelos partidos políticos. São 41 vagas no Legislativo municipal.

Veja a lista:

João Carlos Dos Santos Mello (Republicanos) - 13.880 Votos



Joelson Sales Silva (Patriota) - 12.493 Votos

Maria Jacqueline Coelho Pinheiro (Podemos) - 9.208 Votos

Francisco Carpegiane Veras De Andrade (Republicanos) - 8.538 Votos

Amom Mandel Lins Filho (Podemos) - 7.537 Votos

João Kennedy De Lima Marques (Partido Da Mobilização Nacional) - 6.956 Votos

Thaysa Lippy Silva De Souza (Progressistas) - 6.736 Votos

Rosivaldo Oliveira Cordovil (Partido Da Social Democracia Brasileira) - 6.358 Votos

Robson Da Silva Teixeira (Partido Da Social Democracia Brasileira) - 6.073 Votos

Jaildo De Oliveira Silva (Partido Comunista Do Brasil) - 6.022 Votos

Marcel Alexandre Da Silva (Podemos) - 5.852 Votos

Marcelo Augusto Da Eira Corrêa (Partido Socialista Brasileiro) - 5.806 Votos

Rosinaldo Ferreira Da Silva (Partido Da Mobilização Nacional) - 5.274 Votos

David Valente Reis (Avante) - 5.148 Votos

Eduardo Assunção Alfaia (Partido Da Mobilização Nacional) - 5.110 Votos

Wanderley Caldeira Monteiro (Avante) - 5.106 Votos

Manoel Eduardo Dos Santos Assis (Avante) - 5.087 Votos

Daniel Amaral De Vasconcelos (Partido Social Cristão) - 5.031 Votos

Sandro Maia Freire (Democratas) - 5.021 Votos

Wallace Fernandes Oliveira (Partido Republicano Da Ordem Social) - 4.918 Votos

Rodrigo Guedes Oliveira De Araujo (Partido Social Cristão) - 4.885 Votos

Everton Assis Dos Santos (Partido Social Cristão) - 4.859 Votos

François Vieira Da Silva Matos (Partido Verde) - 4.828 Votos

Lissandro Breval Santiago (Avante) - 4.801 Votos

Marcio Jose Maia Tavares (Republicanos) - 4.681 Votos

Caio Andre Pinheiro De Oliveira (Partido Social Cristão) - 4.666 Votos

Raiff Matos Silva Vasconcelos (Democracia Cristã) - 4.621 Votos

Samuel Da Costa Monteiro (Partido Liberal) - 4.461 Votos

Ivo Santos Da Silva Neto (Patriota) - 4.430 Votos

Allan Campelo Da Silva (Partido Social Cristão) - 4.401 Votos

Diego Roberto Afonso (Partido Social Liberal) - 4.383 Votos

Carmem Glória Almeida Carratte (Partido Liberal) - 4.299 Votos

Yomara Jesuina Lins Rodrigues (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) - 4.278 Votos

Luis Augusto Mitoso Junior (Partido Trabalhista Brasileiro) - 4.277 Votos

Jander De Melo Lobato (Partido Trabalhista Brasileiro) - 4.046 Votos

Dione Carvalho Dos Santos (Patriota) - 3.919 Votos

William Robert Lauschner (Cidadania) - 3.237 Votos

Elan Martins De Alencar (Partido Republicano Da Ordem Social) - 3.182 Votos

Cicero Custódio Da Silva (Partido Dos Trabalhadores) - 3.023 Votos

Elissandro Amorim Bessa (Solidariedade) - 2.573 Votos

Antônio De Almeida Peixoto Filho (Partido Trabalhista Cristão) - 2.450 Votos

