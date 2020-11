BI Garcia é reeleito prefeito de Parintins

O candidato foi eleito com mais de 30 mil votos | Foto: Reprodução

Parintins - Com 32.641 votos (65,60%), o candidato Bi Garcia (DEM) foi reeleito prefeito de Parintins, nas eleições 2020. Em segundo lugar, ficou o candidato Juscelino Manso, com 16 mil votos (32,61%). Douglas Batista obteve 889 votos (1,79%) e ficou em terceiro lugar.

Quem é Bi Garcia:

1992 – Eleito vereador em Parintins, aos 25 anos de idade.

1995 – Presidente da Câmara Municipal de Parintins, no biênio1995/1996.

1996 – Reeleito vereador em Parintins.

2000 – Eleito Vice Prefeito de Parintins.

2001 a 2004 – Secretário Municipal de Obras de Parintins.

2002 – Eleito 1° Suplente do Senador Arthur Virgílio Neto. (2003 a 2010).

2004 – Eleito Prefeito de Parintins com 23.412 votos (61,93%).

2008 – Reeleito Prefeito de Parintins com 20.304 votos (49,82%).

2010 – “Prêmio Prefeito Empreendedor do Estado do Amazonas”,concedido pelo SEBRAE.

2011 – “PRÊMIO INTEGRACION LATINO AMERICANO”, em Curitiba-Paraná, prêmio concedido pela Câmara Internacional de Pesquisas e Integração Social- CIPIS, a líderes de vários países da América Latina.

2011 – “Prêmio JK – JUSCELINO KUBITSCHEK”, em Florianópolis-Santa Catarina, no 8º Encontro Nacional dos Prefeitos, honraria concedida aos 100 melhores prefeitos Destaques do Brasil.

2011 – “Prêmio Meeting City Dinamics World ” na cidade de Colônia, na Alemanha, prêmio concedido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização das Nações Unidas para Ciência e Cultura (Unesco), pela inclusão do município de Parintins entres 300 cidades mais dinâmicas do mundo.

Cargos Públicos Assumidos

2014 – Eleito Deputado Estadual com 22.782 votos.

2016 – Eleito Prefeito de Parintins pelo terceiro mandato com 30.970 votos (63,20%).

2017 a 2020 – Prefeito de Parintins, terceiro mandato.

2020 - Reeleito prefeito de Parintins

