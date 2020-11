PSC tem quatro vereadores eleitos em Manaus

Manaus - As eleições de 2020 definiram os vereadores eleitos que irão fazer parte da Câmara Municipal de Manaus, pelos próximos quatro anos. E conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Partido Social Cristão (PSC) elegeu quatro vereadores de Manaus.

Os novos vereadores de Manaus do PSC são: Dr Daniel Vasconcelos como o mais votado do partido com 5.031 votos. Em seguida, Rodrigo Guedes com 4.885 votos, Caio André com 4.666 votos e Allan com 4.401 votos.

O vereador Dr Daniel no ano de 2016 foi candidato a vereador na Cidade de Manaus tendo 3.814 votos tornando-se primeiro suplente de sua coligação e, em 2018, assumiu o mandato de vereador por apenas sete meses, tempo suficiente para ser a voz do povo na área da saúde.

Já Rodrigo Guedes, que também foi eleito, é ex-secretário municipal de defesa ao consumidor (Procon). Um dos legados à frente da secretaria foi o enfrentamento do ‘cartel dos combustíveis’. Além disso, Rodrigo foi o Idealizador dos Programas Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação, que já beneficiaram mais de 150 mil pessoas em Manaus.

“Vou cumprir minha missão de fiscalizar, com independência, a Prefeitura e as concessionárias de serviços públicos, como Amazonas Energia, Águas de Manaus e as empresas que fornecem serviço de transporte coletivo na capital”, destaca.

Outro candidato eleito do PSC é o Caio André, ex-titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Caio André é graduado em direito e fundador da Atlética Ciesa. Foi gerente de esportes e assessor jurídico, além de secretário executivo na secretaria municipal de Esportes de Manaus (Semjel). Foi também conselheiro municipal de esportes por dois anos, assessor jurídico de secretaria estadual de Esportes, atleta profissional de futebol Nacional e da seleção amazonense de futsal.

E o último candidato eleito do PSC é o Allan, que atuou como desportista, desenvolveu trabalho nas mais diversas modalidades e comunidades. É psicólogo com especialização na prevenção às drogas e no atendimento a pessoas com dependência química.

*Com informações da assessoria

