'O povo venceu', declara Tatinha Lopes, vereador eleito em Iranduba

Tatinha foi eleito com 522 votos | Foto: Divulgação/Ascom

Manaus - O Distrito de Cacau Pirêra que já elegeu vereadores envolvidos em grandes escândalos de corrupção no município de Iranduba deu uma resposta nas urnas no último domingo (15). Acreditando na renovação, os moradores do Distrito escolheram Tatinha Lopes (DEM) para representá-los nos próximos quatro anos.

Ficando em quarto lugar, com 522 votos, no ranking geral dos 13 vereadores eleitos no município, Tatinha Lopes foi o único vereador escolhido em Cacau Pirêra. Os demais parlamentares são da sede do município e de comunidades rurais.

Mais de 10 candidatos do Cacau Pirêra disputavam uma vaga na câmara, além de reeleição. Em pleitos passados, o Distrito já chegou a eleger três vereadores, mas desta vez escolheu apenas um. O favoritismo de Tatinha Lopes durante a campanha eleitoral foi confirmado nas urnas.

Após o resultado oficial, emocionado, Tatina Lopes agradeceu aos votos recebidos e reafirmou que irá governar para todos. “O nosso povo precisa de amor, união e, acima de tudo, ser respeitado. Agradeço a Deus, a minha família, ao meu pai, e a minha equipe. Às vezes não tínhamos nem o dinheiro para gasolina, mas não existe vitória sem sacrifico”, agradeceu.

Tatinha enfatizou que sabe da responsabilidade que carrega e que irá honrar cada voto de confiança depositado nele.

“Andei em todas as casas do Cacau Pirêra e em outras comunidades. Ouvir de pessoas que eu era última esperança. Então não posso pegar isso e jogar na lama. Cada local visitado é uma responsabilidade que carrego e peço muito a Deus para que eu possa horar cada morador, não só da minha comunidade, mas de todo o município de Iranduba”, enfatiza.

Com um histórico de abandono devido a gestões passadas, Tatinha Lopes afirma que o primeiro projeto dele é resgatar a dignidade do povo de Iranduba, que tanto sofreu com o descaso do poder público.

“Essa vitória não é minha e sim de cada um de vocês. Ninguém chega a lugar nenhum se não for com união e humildade. Nós vamos trabalhar unidos, vamos governar para todos. Vamos deixar um legado neste município, para que vocês tenham orgulho desta pessoa que elegeram”, finalizou.

Com 37 anos, Tatinha tem um histórico de lutas pelo progresso do Distrito de Cacau Pirêra, comunidade que nasceu e cresceu. Entre as pautas sempre estiveram limpeza e iluminação pública, infraestrutura, saúde, educação, esporte e lazer.

Com conhecimento e articulação suficiente para dar encaminhamento às demandas do município, Tatinha afirma que fará um mandato dinâmico e aberto ao diálogo.

Com informações da assessoria*

