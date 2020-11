David Almeida garante que principal aliança será com a população

O candidato afirmou que não vai caminhar com nenhum dos “caciques políticos | Foto: Divulgação

Manaus - Um dia após a confirmação de seu nome no segundo turno das eleições municipais deste ano, o candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) afirmou, que a principal aliança que irá fechar para esse novo momento, é com a população.

O candidato afirmou que não vai caminhar com nenhum dos “caciques políticos”, nem mesmo com o atual prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o atual governador do Amazonas, Wilson Lima.

“Eu já estou articulado com o povo. Não penso em apoio de nenhuma das máquinas, nem do prefeito, nem do governador. Meu apoio é do povo, eu sou do povo e cheguei até aqui sem o apoio dos caciques políticos e nós vamos conquistar a Prefeitura de Manaus com o apoio do povo. A minha principal aliança nesse segundo turno será com a população, com aqueles eleitores que já votaram em mim, e aqueles que votaram nos outros candidatos”, disse David.

Durante entrevistas nesta segunda-feira, David reforçou o compromisso de construir pelo menos 5 mil casas populares nos dois primeiros anos da sua gestão.

Segundo o prefeiturável, regularizar ocupações consolidadas e combater invasões com programa habitacional em áreas regularizadas está entre as prioridades de seu Plano de Governo.

David ressaltou que também vai dar atenção especial às comunidades mais carentes, para onde destinará programas para assegurar a essa parcela da população a infraestrutura básica necessária para e viver com dignidade.

"Vamos levar infraestrutura aos bairros mais carentes, bem como regularizar as comunidades já consolidadas, mas teremos tolerância zero às novas invasões", disse. Ele revelou que, eleito prefeito, vai trabalhar para fazer um pacto contra as invasões, em Manaus, e oferecer moradia com qualidade para quem precisa.

Entre suas propostas, David pretende criar um bairro modelo para atender famílias de baixa renda, no Tarumã, Zona Oeste. Segundo David, sua gestão ao lado de Marcos Rotta (Democratas) vai implantar o programa “Casa para todos”, que prevê a construção de novos conjuntos habitacionais, além da oferta de 4 mil lotes pequenos e urbanizados.

Segundo Turno

David agradeceu o carinho e o voto do eleitor, que asseguraram a sua presença no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Manaus, e destacou que vai fortalecer a sua aliança com o povo e ficar “bem distante de caciques políticos” e que agora, é uma eleição nova, com tempo igual para todos.

"A eleição começa do zero, mas agora vai ser melhor, porque vou ter o mesmo tempo e o mesmo número de inserções do meu adversário e poderei apresentar nossas propostas de forma mais detalhada", disse ele.

Além de assegurar que está pronto para submeter projetos ao crivo da população, David destacou que não vai discutir o passado, mas vai centrar o foco sobre o futuro da população da cidade. "Manaus precisa ser pensada com os olhos voltados para o futuro e não para o retrovisor", disparou o candidato a prefeito do Avante.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Campanha para segundo turno já começa hoje, a partir das 17h em Manaus



Com mais de 218 mil votos, David segue para o 2° turno contra Amazonino