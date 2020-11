Avante e PSC são os que receberam mais votos para vereador em Manaus

A CMM foi parcialmente renovada com 26 novos vereadores eleitos | Foto: Divulgação

Manaus - Os partidos Avante e Partido Social Cristão (PSC) foram os que mais receberam votos para vereadores nestas eleições municipais. Avante, partido do candidato David Almeida, recebeu 86.971 votos, enquanto o PSC, do atual governador Wilson Lima, recebeu 81.893.

A soma dos votos, garantiu quatro vagas ao Avante na Câmara Municipal de Manaus (CMM), que serão ocupadas pelos vereadores eleitos David Reis, Wanderley Monteiro, Eduardo Assis e Lissandro Breval.

O PSC também conquistou quatro cadeiras, que serão ocupadas por Daniel Vasconcelos, Rodrigo Guedes, Caio André, Allan Campelo. Três deles não possuem histórico político.

Seguindo o ranking, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Patriota foi o terceiro partido que mais recebeu votos, com 64.139. As três vagas alcançadas serão ocupadas pelo atual presidente da Casa Legislativa municipal, vereador Joelson Silva, e por Ivo Neto e Dione Carvalho.

Com 57.208 votos para vereador, o Republicanos foi o quarto partido mais votado e conseguiu três cadeiras, que serão ocupadas por João Carlos, Capitão Carpê Andrade e Márcio Tavares. O Podemos conquistou 56.973 votos e também três vagas a serem ocupadas por Professora Jacqueline, Amom Filho e Marcel Alexandre.

