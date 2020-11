Renato Afonso é eleito prefeito de Pauini

| Foto: Romário Vieira/Divulgação

Pauini (AM) - O empresário e piloto comercial de profissão, Renato Afonso, (PSD) foi eleito prefeito de Pauini, cidade que fica a 923 quilômetros de Manaus, derrotando nas urnas a atual prefeita, Eliana Amorim (MDB). O vice-prefeito será o empresário, Paulo da Gasolina.

Com 61,1% dos votos válidos, ou seja, 4.938 votos, Afonso ganhou as eleições no primeiro turno. A candidata derrotada teve 37,94% dos votos válidos, num total de 3.066 votos.

Renato é irmão do deputado estadual Adjuto Afonso e filho de Luis Afonso, o pai foi prefeito de Pauini por 3 mandatos.

Um grande diferencial na campanha vitoriosa foi as redes sociais, Renato abusou da ferramenta e isso lhe gerou o fruto da vitória.

*Com informações da assessoria

