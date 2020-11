Alfredo Menezes diz que não apoiará ninguém no segundo turno em Manaus

Coronel Menezes que fez uma campanha para Prefeitura de Manaus com apoio do presidente Jair Bolsonaro, recebeu 110 mil votos, ficando em 5° lugar no pleito. | Foto: Lucas Silva

Manaus (AM) - O ex-candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Menezes (Patriota), emitiu nota a imprensa comentando sobre apoio no segundo turno, além da visita que teria feito à casa do candidato a prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes, após a foto da ida dele à casa do político viralizar nas redes sociais.

Ele disse ter ido à casa do ex-governador após convite e que teria dito que não apoiará ninguém no segundo turno. “Samuel e o ex-governador Amazonino Mendes queriam me parabenizar pessoalmente pela minha votação nas eleições, principalmente por eu ser um nome novo na política local. Foi uma questão de cavalheirismo e aproveitei para informá-lo que não irei apoiar ninguém. Desejo sorte aos dois candidatos e que a população faça a melhor escolha para Manaus”, declarou Menezes.

