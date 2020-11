PSC elege 13 prefeitos, 4 vice-prefeitos e 77 vereadores no AM

Manaus - O resultado do primeiro turno das eleições municipais 2020, neste último domingo (15), comprova a força política do Partido Social Cristão (PSC), partido liderado pelo governador Wilson Lima, em todo o Amazonas. O PSC elegeu 13 prefeitos, 4 vice-prefeitos e 77 vereadores em todo o estado.

No total, o PSC tem vereadores em 37 municípios. E são eles: Alvarães, Amarutá, Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista dos Ramos, Boca do Acre, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Santo Antonio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tapauá e Urucará.

A partir de 2021, a legenda estará no comando de 17 prefeituras: em 13, com prefeito, e em outras quatro cidades, com o vice-prefeito. Na capital do Amazonas, a sigla fez a maior bancada de vereadores, garantindo quatro cadeiras com o Dr Daniel Vasconcelos, Rodrigo Guedes, Caio André e Allan.

Entre os eleitos pelo PSC como prefeito está Mário Abrahim, que venceu a disputa pelo comando da Prefeitura de Itacoatiara com 19.722 votos (38,41%). Além de Lucenildo Macedo (Alvarães), Chico do Belo (Anamã), Marcos Lise (Apuí), Denis Paiva (Atalaia do Norte), Andreson Cavalcante (Autazes), Eraldo BC (Boa Vista do Ramos), Tico Braz (Caapiranga), Zé Roberto (Canutama), Dedei Lobo (Eirunepé), Júnior Leite (Maués), Frederico Júnior (Novo Airão) e Gamaliel (Tapauá).

Já os vice-prefeitos eleitos são: Luciana Melo (Boca do Acre), Maq Lobo (Itamarati), Mabi Canizo (Lábrea) e Suelem (Tonantins).

Confira a lista completa:



Prefeitos do PSC: (13)

Lucenildo - Alvarães

Chico do Belo - Anamã

Marcos Lise - Apuí

Denis Paiva - Atalaia do Norte

Andreson Cavalcante - Autazes

Eraldo BC - Boa Vista dos Ramos

Tico Braz - Caapiranga

José Roberto Pontes - Canutama

Dedei Lobo - Humaitá

Mário Abrahim - Itacoatiara

Júnior Leite - Maués

Frederico Júnior - Novo Airão

Gamaliel – Tapauá

Vice-prefeitos do PSC: (4)

Boca do Acre - Luciana Melo

Maq Lobo - Itamarati

Mabi Canizo - Lábrea

Suelem - Tonantins

Vereadores no interior do PSC:

Alvarães (2)

Raimundo De Oliveira Queiroz

Partido Social Cristão

Amarutá (1)

Joise Mara Dos Santos Pereira

Anamã (3)

Paulo Rogerio Viana De Souza

Jane Dos Santos Menezes

Sarquis Cordeiro Bastos

Apuí (5)

Juvenal Belo da Hora

Antonio Carlos Moises Franco

Jonas Neves De Castro

Leonilda Iaski Da Rocha Supi

Pedro Renato Frozzi

Atalaia Do Norte (3)

Alex Lopes Coelho

Cesar Nakua Mayuruna

Jonas Gossel Meirelles

Autazes (3)

Markcley Lima de Araujo

Jose Tadeu Cabral Martins

Fernando De Oliveira Pereira

Barcelos (1)

Raycka Lacerda Sussuarana

Barreirinha (1)

Josivan Dos Santos Souza

Benjamin Constant (1)

José Júnior Da Silva Rocha

Boa Vista Dos Ramos (3)

Renan Pimentel Antunes

Alcilene De Brito

Raimundo De Souza Batista

Boca do Acre (1)

Wilkerson Roderick Costa Azevedo Kuroki

Caapiranga (3)

Wellington De Oliveira Maciel

Frank Marques De Matos

Jorge Martins Sobrinho





Carauari (2)

Leinice Da Silva Barroso

Eliton Braz De Lima





Careiro (1)

José Renato Freitas Lira

Careiro Da Várzea (1)

Jose Eduardo Taveira Barbosa

Eirunepé (1)

Arlen José Oliveira Tomaz

Envira (1)

Francisco Alves Da Costa

Fonte Boa (1)

Aurilange Cordeiro Medeiros

Humaitá (4)

Jorge André Santiago Neves

Jonatas Santos Do Nascimento

Juarez Antunes Da Silva

João De Aragão Dantas

Iranduba (2)

Bruno Da Silva Lima

Disney Nascimento Da Cunha

Itacoatiara (2)

Sostenes Adiel Pereira Batista

Benedito Cabral Rezende Junior

Itapiranga (1)

Emiliano Karol Jose Macedo Correa

Japurá (2)

Elenilton Ferreira Nogueira

Elizangela Alves De Lima

Lábrea (3)

Greice Souza Damasceno Rodrigues

Andrea Correa Teixeira

Brigida Barreto Campos

Manacapuru (2)

Wanderley Soares Barroso

Jaziel Nunes De Alencar

Manaus (4)

Dr Daniel Vasconcelos

Rodrigo Guedes

Caio André

Allan

Manicoré (2)

Adrienne Do Vale Cidade

José Antonio Pinto Gomes

Maués (4)

Rodrigo Corrêa Bentes

Martineia Dinelli Dos Santos

Elias Dos Passos Pinto

Ariosto Moraes Menezes

Novo Airão (4)

Nerita De Castro Menezes

Braule De Andrade Melgueiro

Jose Roberto Veiga Guedes

Jose Roberto Nascimento Da Silva

Novo Aripuanã (2)

Higino Correa Chixaro Junior

Cristiany Regis Pinto

Parintins (1)

Flávio Da Costa Farias

Presidente Figueiredo (2)

Lucirley Pereira De Souza

Cesar Izoroarte Da Silva

Santo Antônio do Içá (1)

Miguel Eleuterio

São Gabriel da Cachoeira (2)

Edivan Lizardo Cruz

Anderson Luiz Brazão Goes

Silves (1)

Lia Elma Viana Neves

Tapauá (3)

Manoel De Andrade De Oliveira

Francisco Josimar Da Silva Teixeira

Francisca Da Silva Oliveira

Urucará (1)

Kasser Dib Júnior

*Com informações da assessoria

