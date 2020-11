Partido de Chico Preto declara apoio a David Almeida no 2º turno

Almeida também conta com o apoio do capitão Alberto Neto (Republicanos) | Foto: Divulgação

Manaus - Em nota pública divulgada nas redes sociais, o Diretório Municipal do Democracia Cristã (DC), partido do vereador Chico Preto, comunicou nesta terça-feira (17) o apoio a candidatura de David Almeida (Avante) no segundo turno da eleição para prefeito de Manaus.

A decisão do Democracia Cristã foi unânime durante uma reunião que contou com a presença dos atuais vereadores Chico Preto, Isaac Tayah e do vereador eleito Raiff Mattos.

Chico também concorreu ao cargo no primeiro turno, mas ficou na nona colocação com 16.141 votos. Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação do vereador informou que ele "não tem intenção de falar nada, além da decisão do partido".

David disputa o poder Executivo com o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), que até o momento não recebeu apoio declarado de nenhum outro candidato derrotado. Ao contrário de Almeida, que, além do DC, conta com o apoio do capitão Alberto Neto (Republicanos), que ficou em sexto lugar com mais de 76 mil votos no primeiro turno do pleito.

Disputa acirrada

No primeiro turno, Amazonino conquistou 23,91% dos votos (234.088) , e David, 22,36% (218.929), , totalizando uma diferença de 15.159. O confronto, que já era apontado pelas pesquisas eleitorais, se concretizou e, segundo especialistas, será decidido pela presença dos candidatos em entrevistas e debates. A votação será no dia 29 de novembro.

