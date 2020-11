Ibope aponta David com 59% dos votos válidos contra 41% de Amazonino

Na avaliação de David, os números das pesquisas revelam o que ele está sentindo nas ruas, no contato direto com as pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - A oito dias da eleição do segundo turno, a primeira pesquisa Ibope sobre intenção de votos foi divulgada no início da noite deste sábado (21) pela Rede Amazônica e confirma a liderança de David Almeida (Avante) na corrida pela Prefeitura de Manaus contra Amazonino Mendes.

O estudo revela que David cresceu mais um ponto e agora abriu uma vantagem de 15% das intensões de votos sobre o seu adversário nesse segundo turno da disputa.

Na manhã de quinta-feira (19), pesquisa divulgada pela Perspectiva revelou que David Almeida já despontava com 14% de vantagem dos votos válidos sobre o seu adversário e confirmava a tendência de crescimento da aprovação do candidato da coligação Avante Manaus diante do eleitorado.

Levando-se em conta apenas os votos válidos, depois de excluídos da conta os votos brancos, nulos e indecisos, a pesquisa Ibope revela que, se a eleição fosse hoje, David Almeida teria 59% dos votos e Amazonino, apenas 41%, o que representaria uma vantagem de 18%.

De acordo com o trabalho do Ibope, realizado entre os dias 19 e 21 de novembro, com margem de erro de 4% para menos ou para mais, David tem 47% de apoio popular, enquanto Amazonino aparece com apenas 32%, numa evidente desidratação que começa a ser entendida como irreversível pelos analistas de plantão.

Na avaliação de David, os números das pesquisas revelam o que ele está sentindo nas ruas, no contato direto com as pessoas, que o eleitor está cansado das velhas práticas de fazer política, da onda de fake news (notícias falsas) patrocinados por adversários políticos.

"A onda do bem está ganhando força a cada dia que se aproxima o dia da eleição, e com o apoio de Deus e do povo nós vamos vencer essa disputa e começar a construir uma Manaus melhor para todos, uma Manaus mais humana, que dará atenção especial às pessoas. Eu e o Marcos Rotta seremos dois prefeitos presentes nos bairros, nas comunidades, enfrentando os problemas de frente", disse David

