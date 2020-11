Igreja Quadrangular do Amazonas declara apoio a David Almeida

Segundo o pastor, a Igreja avaliou que para cada tempo, Deus escolhe sempre uma pessoa para fazer as coisas acontecerem | Foto: Divulgação

Manaus - A oito dias da eleição do segundo turno em Manaus, o candidato a prefeito David Almeida (Avante) ganhou, neste sábado (21), mais um reforço de um grupo cristão tradicional no Estado, a Igreja Quadrangular do Amazonas.

David, que tem a maioria das intenções de votos entre católicos e evangélicos, já tem a declaração de apoio público de igrejas como a Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas, da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil e do Ministério Internacional da Restauração.

A declaração foi feita por membros do conselho diretor da Quadrangular, como o primeiro vice-presidente da Igreja Quadrangular no Amazonas, pastor Jandir Rissardi; o primeiro secretário, pastor Edino Moraes, e o segundo vice-presidente e coordenador estadual de ação política, pastor Valdiberto Rocha.

“Passado o primeiro turno, ficamos aguardando a direção da igreja para o segundo turno, para que nós pudéssemos realmente apoiar, e o melhor nome para Manaus nesse momento, e respeitando toda a história do Amazonino, o melhor nome para Manaus é o David Almeida”, afirmou o pastor Valdiberto

Segundo o pastor, a Igreja avaliou que para cada tempo, Deus escolhe sempre uma pessoa para fazer as coisas acontecerem.

“A igreja Quadrangular está há 45 anos no Estado do Amazonas. Nós já apoiamos por várias vezes outros candidatos, e agora, para esses novos tempos, a igreja se posicionou a favor do David. Evidentemente não podemos negar que levamos em consideração o fato de ele ser um cristão”, explicou.

Para ajudar David nesse segundo turno, o conselho diretor da Quadrangular informou que vai levar a mensagem para a igreja.

“Eles são livres para escolherem quem deve governar a cidade, mas nós sempre sugerimos o nome daquele que nós estamos apoiando. Precisamos de alguém que vai ver in loco as necessidades das pessoas, e vimos no David essa possibilidade de cuidar das pessoas”, avaliou Valdiberto.

David agradeceu à igreja Quadrangular nesse momento em que se decide o futuro da cidade pelo viés democrático.

“Sou muito grato a todos aqueles que estão entendendo as nossas propostas, como o conselho da Quadrangular. Espero fazer valer toda a esperança em mim depositada nesse momento de extrema importância para o futuro da nossa cidade”, disse.

Declarações de apoio

Nesta semana, o presidente do Ministério Internacional da Restauração, apóstolo Renê Terra Nova, declarou apoio a David e Marcos Rotta (Democratas).

A declaração do líder religioso foi divulgada por meio de vídeo, distribuído nas suas redes sociais, onde ele afirmou que esse é posicionamento da igreja, para esse momento em que se decide o futuro de Manaus.

Ainda no primeiro turno, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas declarou seu apoio a David. Segundo representantes da Igreja, a escolha pelo nome de David como candidato a vice-prefeito “foi uma convergência pelos valores cristãos e posicionamento em relação à administração pública”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Amazonino esconde sua fragilidade', diz David após debate na Band

Pesquisas apontam vitória de David Almeida no segundo turno