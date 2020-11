Juventude do PSC nas câmaras municipais do AM

Manaus - A política amazonense é composta, em sua maioria, por homens brancos e mais velhos. Apesar de eles ainda serem grande parte das Câmaras e Assembleias, as eleições do dia 15 de novembro mostraram que essa estrutura está começando a mudar. Neste ano, cinco candidatos jovens do Partido Social Cristão (PSC) foram eleitos vereadores. Conheça a história e as propostas de alguns destes vereadores mais jovens.

Jonas Castro (Apuí), Renato do Sucunduri (Apuí), Fernando Oliveira (Autazes), Bruno Lima (Iranduba), Renan Antunes (Boa Vista dos Ramos) são os candidatos jovens do PSC eleitos no Amazonas. Eles têm entre 26 a 34 anos.

Um dos vereadores eleitos no município é o Bruno Lima, 30 anos, formado em educação física, trabalha há 10 anos no esporte e vai atuar na câmara municipal de Iranduba. Ele destaca que um dos projetos que pretende propor como vereador é o ‘Luz do Mundo’ e ‘lazer nas comunidades’.

“O projeto ‘Luz do Mundo’ pretende levar evangelização e futebol para os jovens, com o objetivo de resgatá-los dos crimes. Já o ‘lazer nas comunidades’ é uma ação social com jogos recreativos, brincadeiras envolvendo toda a comunidade”, revela.

Bruno também quer dar continuidade a um projeto de lei que já está tramitando na câmara municipal de Iranduba. “Vou dar prosseguimento na regulamentação dos mototaxistas de Iranduba. Hoje eu também sou mototaxista de Iranduba e me sinto na obrigação de representá-los”.

Força da juventude

Outro vereador jovem eleito do PSC é o Jonas Castro, em Apuí. O vereador acredita na força da juventude e quer mudança no lugar em que vive. “Estamos cansados de ver políticas que ditam regras ultrapassadas e que não englobam as minorias e raramente pensam na juventude”.

O trabalho do vereador jovem, de 34 anos, será focado no esporte, cultura, educação e saúde do município.

Liderando nas eleições

Renato do Sucunduri, vereador jovem de 31 anos, eleito em Apuí, foi o mais votado do partido no município.

“Sempre fui muito consciente de fazer a administração participativa e democrática. Sempre estive frente da comunidade discutindo sobre assuntos de interesse atual e representando os problemas para junto com o executivo achar as melhores soluções”, enfatiza.

Renato diz que o município só tem a ganhar tendo representantes políticos jovens. “Acho um ponto positivo ter jovens na política, pois somos mais sonhadores e temos que correr em busca de mostrar serviço para adquirirmos ainda mais confiança da população”.

Sucunduri desde muito jovem esteve ligado à liderança das comunidades. Com 14 anos foi presidente de grupo de jovens e depois com 18 anos foi presidente por dois mandatos da associação da comunidade.

Vereador jovem capacitado

Fernando Oliveira, vereador eleito no município de Autazes, tem 35 anos. É formado em administração pela UEA e especialista em Gestão Pública pela Ufam.

O vereador pretende, inicialmente, incentivar a participação popular por meio de audiências e orçamento participativo, em seguida propor qualificação às pessoas físicas e jurídicas, sempre buscando o crescimento e desenvolvimento da população.

“O jovem à frente da câmara municipal de Autazes acrescentará muita força de vontade em fazer acontecer, principalmente com jovens qualificados e cientes da sua função como parlamentar”, diz.

O mais novo vereador do PSC

Por último, o vereador Renan Antunes, no município de Boa Vista dos Ramos, o mais novo eleito do partido, com 26 anos, é formado em Engenharia de Produção, prestou serviço como servidor público Municipal durante dois anos e meio, na Coordenação de Políticas Fundiária Municipal.

Seus projetos estão baseados e direcionados a toda sociedade boavistense, algumas delas são em relação ao saneamento básico, projetos lúdicos sociais para jovens, clínica para animais abandonados, educação no trânsito nas escolas, incentivo do ecoturismo na região, incentivo da meliponicultura na zona rural e o acompanhamento da educação municipal boavistense.

*Com informações da assessoria

