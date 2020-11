'Em um ano Manaus não sentirá mais falta dos caciques', afirma David

| Foto: Divulgação

Líder das pesquisas do segundo turno da corrida pela Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou em entrevista à TV A Crítica, que em um ano de sua gestão, ao lado de Marcos Rotta (Democratas), os caciques políticos serão esquecidos pelo povo manauara.

A afirmação foi feita no programa que seria um debate eleitoral promovido pela TV, mas foi transformado em entrevista porque o candidato Amazonino Mendes (Podemos) não compareceu. Ele justificou a ausência por "conflito de agenda".

“Eu não fiz promessas de campanha, nunca prometi nada, fiz compromissos com os manauaras para aplicar bem os recursos públicos da Prefeitura de Manaus e fazer uma gestão competente e que verdadeiramente se empenhe em melhorar a vida das pessoas. Investindo nosso dinheiro de maneira eficiente e com a participação ativa do povo, garanto que em um ano como prefeito da nossa cidade a população vai esquecer esses velhos caciques que só pensam em poder”, afirmou David.

Ao falar sobre ações que pretende implementar a partir de janeiro de 2021, para fortalecer a economia municipal, David ressaltou que, eleito prefeito de Manaus, vai procurar os governos federal e estadual para pedir ajuda para transformar Manaus e dotar a capital do Amazonas de mais saúde, transporte, infraestrutura e novas oportunidades para todos.

Para aprimorar e fortalecer usa gestão, o candidato da coligação Avante Manaus, que é ex-deputado, garantiu que sua relação com a Câmara Municipal de Manaus (CMM) será de parceria e respeito. De acordo com ele, os vereadores precisam de independência para serem propositivos a fim de garantirem o desenvolvimento de Manaus.

“Eu venho do Legislativo. E quando eu fui governador tive um relacionamento maravilhoso com a Assembleia. Ser for eleito, na segunda-feira eu vou à Câmara Municipal, junto aos vereadores da minha base, para iniciar esse relacionamento, pois eu defendo a independência dos poderes e preciso respeitar os representantes escolhidos pelo povo”, afirmou.

Propostas

Sem ataques, David ainda aproveitou o espaço de uma hora no programa para apresentar mais detalhadamente propostas para a geração de emprego e renda, facilitação do fomento aos microempreendedores, programas de assistência como o Auxílio Manauara, que vai garantir recursos de R$ 200 reais por 12 meses para cerca de 40 mil famílias, o Prato do Povo que prevê 15 mil refeições por dia para pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, entre muitos outros.

David Almeida reafirmou o compromisso de reestruturar a rede municipal de saúde para fazer com que o cidadão mais desassistido possa ter acesso fácil e seguro aos serviços. Ele garantiu que a partir de janeiro de 2021 vai iniciar o desenvolvimento de ações para começar a diminuir a alta demanda registrado hoje na baixa complexidade.

David ainda disse que irá utilizar o esporte e a saúde como forma de geração de emprego e renda na cidade, com a contratação de professores para desenvolver atividades físicas nas comunidades. Na saúde, ele disse que pode gerar mais de quatro mil novos empregos com o aumento dos servidores das equipes de saúde na família, além de realizar parcerias para capacitar profissionais e inserir jovens no mercado de trabalho.

“Para movimentar ainda mais nossa economia, precisamos fomentar os pequenos empresários da nossa cidade, facilitando o crédito e dando condições para que desenvolvam seus negócios, assim, quem emprega uma ou duas pessoas vai poder empregar quatro. Dessa forma diminuiremos nossa dependência da Zona Franca de Manaus”, explicou David.

*Com informações da assessoria

