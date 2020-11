'Espero que o povo se conscientize', declara David Almeida ao votar

David estava acompanhado da filha, do vice Marcos Rotta e da equipe de campanha | Foto: Ana Gadelha

Manaus - O candidato à prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), votou no segundo turno na manhã deste domingo (29), na escola estadual Antônio Lucena Bittercourt, na avenida Adalberto Vale, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da capital amazonense.

Após a votação, acompanhado da filha, do vice Marcos Rotta, e da equipe de campanha, ele se encaminhou ao cemitério São Francisco, também no Morro da Liberdade, onde acontece o funeral da mãe, dona Rosa, às 10h.

Em luto, o candidato do Avante não realizou campanha nas ruas no último sábado (28), dia em que a mãe morreu devido complicações do novo coronavírus. Em coletiva de imprensa, ele lamentou os ataques durante a eleição.

| Foto: Divulgação

"Não posso entender tanta mentira, tanta enganação, de pessoas que me associam ao Arthur Neto. Agora no segundo turno ao Wilson Lima, enquanto nós só apresentamos propostas e ideias", afirmou Almeida.

De acordo com as pesquisas eleitorais, o candidato apresenta vantagem em relação ao oponente Amazonino Mendes, mas manteve as expectativas contidas.

| Foto: Divulgação

"Eu luto por ideias. Essas pessoas que me atacam não suportam gente decente. Diante de tudo que sofremos, dos ataques contra mim, minha mãe, e até contra minha esposa, não respeitam nem a nossa dor. Só tenho a pedir a Deus que abra os olhos do povo e que se conscientize", contou David Almeida.

Acompanhado por Marcos Rotta (Democratas), David aproveitou a oportunidade para agradecer a seu vice, que, de acordo com ele, cumpriu todos os compromissos de campanha deste segundo turno, assim como seus apoiadores. “Eu não consegui fazer campanha. Agradeço demais ao Rotta por me dar todo esse apoio nessa fase da eleição, assim como diversos amigos que se comprometeram com nosso trabalho”, afirmou.

David falou sobre as dificuldades para tocar a campanha nos últimos 15 dias e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho sobre o falecimento de sua mãe e falou sobre como teve que mobilizar seus familiares, que tiveram de ser retirados do Morro da liberdade por segurança.

| Foto: Divulgação

“Em alguns debates estava no hospital e precisava sair. Sexta-feira foi um dia dramático para nós. Ontem estava na igreja quando me ligaram e fui ouvir a notícia do falecimento da minha mãe. Desde já agradeço tantas manifestações de carinho e amor. Peço a Deus por todos que nos ofenderam. Tive que tirar todos da minha família dormindo em casa, no bairro, de tanta ameaça”, revelou.

O candidato fez questão de reforçar o compromisso que ele e seu vice, marcos Rotta, têm com a cidade e lamentou a campanha de ataques feita por Amazonino. Agradeço a todos, sem mágoa e sem rancor. Ofertamos à população de Manaus uma campanha propositiva. O povo puniu quem mentiu no primeiro turno. Espero que aconteça isso no segundo turno”.

Confira o pronunciamento de David durante a votação





Leia mais:

David promete construir 5 mil casas populares em dois anos de gestão

David Almeida repudia 'gabinete do ódio' e nega notícias falsas