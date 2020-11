'Às 18h teremos o eleito', diz secretário de tecnologia do TRE-AM

Coletiva online TRE-AM | Foto: Divulgação

Manaus - Ocorrendo dentro da normalidade, o segundo turno das eleições municipais em Manaus deve ter uma apuração dos votos sem problemas, diferente do primeiro turno do pleito onde ocorreu uma lentidão na divulgação dos dados.

A afirmação foi feita pelo secretário de tecnologia de informação Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) Jander Assis Valente, durante coletiva on-line na manhã deste domingo (29).



"A totalização dos votos deve iniciar às 17h, com tudo ocorrendo dentro da normalidade e às 18 horas já teremos o resultado do eleito", disse Assis.

Ainda conforme o secretário, até às 9h30, apenas cinco urnas eletrônicas apresentaram problemas e foram substituídas na capital.

"O número reflete em menos de 1% das urnas que temos aqui em Manaus, que soma 3331 urnas em atividade", explicou.

Veja a declaração

| Autor:

Segurança

Até às 9h, a capital amazonense havia registrado 80 crimes eleitorais nesse segundo turno. Todos os casos relacionados ao descumprimento da Lei Seca, de acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

As vistorias da Central Integrada de Fiscalização e da Polícia Civil fecharam 79 bares na capital. Na manhã deste domingo, houve o fechamento de outro bar no Tancredo Neves, Zona Leste.

Denúncias de crimes eleitorais podem ser feitas através dos telefones 190 e 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

Votação de candidato

O candidato à prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante) , votou no segundo turno na manhã deste domingo (29), na escola estadual Antônio Lucena Bittercourt, na avenida Adalberto Vale, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da capital amazonense.

A previsão é que Amazonino Mendes (Podemos) vote às 11h, na sede da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Amazonas, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Leia mais

David e Amazonino se enfrentam no segundo turno

'Espero que o povo se conscientize', diz David Almeida ao votar