‘Tenho meus limites’, diz Amazonino ao votar e ser indagado sobre 2022

Manaus - O candidato à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes, do Podemos, votou na manhã deste domingo (29), por volta das 10h15, quarenta e cinco minutos antes do horário previsto, na sede da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz), no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

“Negão”, como é conhecido o político de 81 anos, chegou acompanhado de seguranças e assessores. E, ao contrário do primeiro turno, onde o candidato teve dificuldades na urna, desta vez, ele levou menos de 30 segundos para concluir o voto.

Na saída, Amazonino concedeu entrevista aos jornalistas e foi questionado sobre uma possível disputa para o cargo de governador, em 2022. Em sua declaração, Amazonino demonstrou cansaço e reconheceu que, caso não seja eleito como o novo prefeito da capital amazonense, deve encerrar a vida política.

"Eu tenho os meus limites e sei até onde posso ir. Não sou Matusalém", pontuou o candidato ao fazer uma referência ao personagem bíblico que viveu quase mil anos.

Em tom de otimismo, Mendes declarou, ainda, que espera um resultado favorável. O candidato falou sobre as últimas pesquisas. Os números apontam o adversário dele, David Almeida (Avante) com dez pontos de vantagem.

"Eu espero a vitória, mas acima de tudo a vitória é do povo. As pesquisas foram muito contraditórias, a verdade é que temos uma perspectiva, não muito clara, de quem está a frente. O processo eleitoral é assim, temos que reconhecer a soberania popular", disse o candidato.

Histórico

Amazonino Mendes nasceu em Eirunepé e já foi três vezes prefeito e quatro vezes governador do Amazonas. Em 2018, ele perdeu no segundo turno para Wilson Lima.

