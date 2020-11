Manaus registra recorde de abstenções com quase 300 mil

Em um ano atípico, diversos fatores influenciaram para que este crescimento | Foto: Divulgação

Manaus - As eleições municipais deste ano foram marcadas por um recorde de abstenções. No segundo turno, com 100% das urnas apuradas, foram 22,43% de abstenções, equivalente a 298,712 eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado foi quase cinco pontos percentuais maior que o do primeiro turno, quando o total foi de 242,747 mil (18,23%).

Em entrevista à Rede Tiradentes, durante a apuração dos votos neste domingo (29), o empresário Durango Duarte, conhecido por analisar cenários das eleições gerais no Amazonas, afirmou que este é o maior número de abstenções em Manaus.

“Abstenções já são quase 23%, nulos e brancos são praticamente 12%. Nós estamos falando de mais de um terço dos votos que não foram para nenhum dos candidatos. Já é o maior número da história de Manaus. Essa quantidade é elevadíssima”, afirmou.

Fenômeno esperado

O fenômeno do abstencionismo tem crescido nos últimos anos, desde as eleições municipais de 2012. Diversos fatores influenciaram para o aumento do número de abstenções, tanto no primeiro, quanto no segundo turno destas eleições. A facilidade em justificar o voto de forma on-line, a necessidade de prevenção contra o coronavírus e o eleitorado desgostoso quanto ao cenário político, são fatores que influenciaram para esse resultado.

Ainda no primeiro turno destas eleições, o Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Ruy Melo, já afirmou estar preocupado com o possível número alto de abstenções. "A nossa preocupação é com uma alta abstenção. As medidas de segurança foram seguidas, todas as cautelas estão sendo tomadas, agora queremos que o eleitor faça sua parte e traga a democracia para nosso estado", relatou.

