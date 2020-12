Filha de David Almeida assume presidência nacional do Avante Jovem

Fernanda Aryel agradeceu ao presidente do Avante Nacional, Luis Tibé, e ao presidente do Avante Amazonas, David Almeida | Foto: divulgação





A amazonense Fernanda Aryel Almeida, filha do prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), assumiu, no início da noite desta quinta-feira (3), a presidência nacional do núcleo Jovem Avante, depois de ter sido convidada pelo presidente do partido, o deputado federal Luis Tibé, durante sua passagem por Manaus.

Durante a live de transmissão da solenidade de posse, Fernanda Aryel, ao lado do seu pai, convocou a todos para ajudar a construir um país melhor e ressaltou o seu compromisso de continuar promovendo ações destinadas a dar mais visibilidade e voz aos jovens, bem como de trabalhar em prol da defesa dos interesses do Amazonas e de Manaus.

"Essa conquista não é minha. Ela é nossa, é de todos nós", afirmou a jovem de 26 anos, estudante de medicina e que acredita que a política pode ser melhor e precisa contar com a participação direta de todos, porque os resultados das ações dos políticos afeta a todos os setores da sociedade.

Fernanda Aryel agradeceu ao presidente do Avante Nacional, Luis Tibé, ao presidente do Avante Amazonas, David Almeida, e a todos os que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para a campanha vitoriosa do Avante em Manaus.

"Quero dedicar esse momento especial ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, à minha família, aos meus amigos e a todos os que estiveram conosco nessa caminhada", afirmou. "Estou feliz, porque acredito no projeto político do meu pai e no bem que ele pode trazer para Manaus", destacou.

A nova presidente nacional do Jovem Avante disse, ainda, que quer poder ter contato com outras pessoas e ajudar a todos. "Estou aqui para somar. Eu não funciono só. Eu funciono em grupo e com quem está comigo ao meu lado", lembrou.

Fernanda reconheceu que a política está desacredita, devido às ações de alguns políticos, mas fez questão de deixar claro que ela aceitou o desafio de assumir a presidência nacional do Jovem Avante para mostrar que os jovens "estão dispostos a trabalhar e buscar um futuro melhor para todos".

"Eu só tenho a agradecer pelo apoio recebido. Geralmente a família de político se esconde, porque a política está uma vergonha. Mas eu não me envergonho, porque acredito no meu pai, nas suas intenções e nos seus projetos. A hora de fazer a diferença é agora, e eu conto com o apoio de todos vocês, para melhorar a qualidade de vida dos jovens de Manaus, do Amazonas e do Brasil", completou.

David promete apoio

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida, fez questão de destacar que vai fazer tudo o que for possível com a gestão da sua filha e contribuir de forma efetiva com a implementação e fortalecimento de políticas voltadas aos jovens.

"Vou fazer tudo o que for possível para, daqui de Manaus, esprairmos políticas públicas destinadas a atender aos jovens e criar novas oportunidades para todos, em diversas áreas", afirmou David.

Além de agradecer o trabalho e empenho da filha na campanha para a Prefeitura de Manaus, quando ela assumiu o protagonismo junto aos jovens, David disse que a sua conduta fez com que, agora, ela fosse incumbida da missão de ser a representante do Amazonas e do Brasil, "graças à vontade do presidente Luiz Tibé".

O prefeito eleito disse, ainda, acreditar que Fernanda Aryel tem muito a contribuir com políticas públicas para as mulheres e para a juventude.

"A Fernanda vem somar, vem trazer uma força ainda maior para o Avante e para todos nós. Junto de toda a executiva do partido, nós vamos trabalhar para espraiar ações e políticas públicas para a juventude. Meus agradecimentos a todos do Avante, pelo que fizeram por mim. Agora, quero devolver ao Avante em forma de trabalho, todo o apoio que recebi, para que possamos continuar crescendendo e avançando. É público e notório o crescimento do Avante em São Paulo. Aqui, vou continuar trabalhando para contribuir com o crescimento nacional do Avante. Estarei ao lado da minha filha para elevarmos, ainda mais, o nome do Avante em nível nacional", revelou David Almeida.

Tibé reafirma apoio

Depois de reafirmar o apoio da bancada do Avante no Congresso Nacional aos projetos de interesse de Manaus, da Zona Franca de Manaus e do Amazonas, o presidente nacional do Avante, o deputado federal Luiz Tibé, parabenizou a todos, particularmente, a David Almeida pela vitória na corrida pela Prefeitura de Manauas e a Fernanda Aryel por ter aceitado o desafio de presidir, nacionalmente, o Jovem Avante.

"Fernanda, acompanhei a sua militância, a sua vontade, a sua garra e o seu empenho na campanha do seu pai e aproveito a oportunidade para parabenizá-la, porque sei que a tarefa de uma campanha é árdua. De antemão, anuncio que gostaria de discutir com os prefeitos a realização de um encontro, na primeira semana de janeiro, em Manaus, para comemorarmos a eleição do prefeito David Almeida e traçar metas e prioridades", disse ele, desejando sucesso à nova presidente nacional do Jovem Avante.

*Com informações da assessoria