Eleitos no AM receberão diplomas de forma virtual

Manaus - Prefeitos e vereadores do Amazonas eleitos neste ano serão diplomados pela internet, conforme Portaria n° 905/2020, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). O diploma também será virtual, conforme publicação no diário eletrônico do órgão da edição desta quinta-feira, (3).

A medida considera a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a redução de custos com confecção de documentos.

De acordo com a assessoria, os diplomas serão disponibilizados no formado PDF no site do TRE-AM.

A portaria traz o seguinte texto: “Os candidatos eleitos e suplentes obterão os respectivos diplomas por meio do serviço de emissão e validação de diplomas, disponibilizado na página deste Tribunal Regional Eleitoral na Internet”.

A portaria considera ainda que a “emissão dos diplomas pela internet proporcionará a redução de custos com a sua confecção, se alinhando a responsabilidade social e o compromisso com o desenvolvimento sustentável previsto na Agenda 30”. Considera ainda “as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia da Covid-19”.

