Prefeito eleito David Almeida cumpre agenda oficial nesta quarta

À tarde, o prefeito eleito David Almeida visita a sede do governo do Amazonas, onde vai se reunir com o governador Wilson Lima. | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante) cumpre nesta quarta-feira (9/12) a primeira agenda oficial. Almeida ainda estava de luto pelo falecimento de sua mãe, ocorrido um dia antes do pleito.



No primeiro compromisso do dia, às 9h, David Almeida visita à Câmara Municipal de Manaus (CMM). Não há informação sobre reunião privada com a direção da Casa.

Encerrando a agenda pela manhã, por volta das 11h, David Almeida será recebido em audiência pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), conselheiro Mário Mello.

À tarde, o prefeito eleito David Almeida visita a sede do governo do Amazonas, onde vai se reunir com o governador Wilson Lima.

Em obediência aos protocolos sanitários contra o novo coronavírus, a imprensa não vai poder acompanhar a agenda oficial de David Almeida. Fotos e informações serão enviadas pela assessoria.

Leia mais