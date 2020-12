Marcelo Ramos é indicado do PL à 1º Vice-Presidência na chapa de Lira

| Foto:

Manaus (AM) - Após participar de ato politico de lançamento da candidatura do líder do Partido Progressista, Arthur Lira (PP-AL), à presidência da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) anunciou nesta quarta-feira ( 9), que será o indicado a ocupar espaço na Mesa Diretora da Casa destinado ao seu partido.

O Partido Liberal concorrerá ao cargo de 1º Vice-Presidente na chapa, o que poderá fazer de Ramos o primeiro deputado amazonense a ter posição relevante na Mesa da Câmara Federal.

“Entre manter uma candidatura à presidência da Câmara apenas para marcar posição e viabilizar, de fato, uma posição de destaque na Mesa Diretora, fico com a opção de seguir meu partido e entrar na disputa pela 1º vice-presidência por entender que esta decisão fortalece a voz do Amazonas e o meu partido”, revelou Marcelo Ramos.

Arthur Lira deve disputar o cargo com o candidato que o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidir apoiar. Lira é o líder do PP na Câmara e atua no bloco composto pelos partidos PL, PP, PSD, Solidariedade, Avante, PSC e PROS. Juntas, as siglas reúnem 150 deputados que atuam na base governista.

O deputado Marcelo Ramos reafirmou seu compromisso com a independência e harmonia entre Poderes e com a garantia de dar voz e protagonismo para todos os deputados.

