Pastor Nilmar assume o comando estadual do PRTB

Manaus - O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) tem novas pessoas no comando do Amazonas. O pastor Nilmar Oliveira é quem assume a direção estadual da sigla. A mudança também ocorre na direção municipal, Rodrigo Lima é o novo presidente em Manaus. O presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, esteve na posse do novo presidente do partido no Amazonas, em São Paulo, que ocorreu no último dia 7.

Pastor Nilmar tem 54 anos, possui mestrado e doutorado em economia pela Universidade Católica de Brasília. É professor universitário e graduado em teologia. Já disputou eleições para deputado federal pelo Partido Social Cristão (PSC), além de ter sido candidato a deputado estadual e a vereador.

Oliveira foi gerente de banco por muitos anos. Teve vários negócios como postos de combustíveis e agência de viagens. Já foi diretor financeiro da Câmara Municipal de Manaus, e foi superintendente Regional do Trabalho no Amazonas. Atualmente ele deixa de ser Diretor Administrativo e Financeiro do Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) nesta quinta (10) para assumir a presidência Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).

Na política, Nilmar já foi presidente do Republicanos (PRB), de 2013 a 2016 e, fez parte da executiva estadual do PSC em 2018.

“Eu me sinto honrado tanto pelo convite do presidente Levy Fidelix, como também do Governador Wilson Lima. Também me sinto desafiado, pois temos muito trabalho pela frente. Vamos reestruturar o partido para receber os filiados e também outras pessoas que desejam construir sonhos conosco nas próximas eleições”, ressalta.

O pastor Nilmar salienta que o PRTB tem o apoio do vice-presidente Hamilton Mourão . “Temos como base Deus, família e pátria. E este homem terá um papel preponderante nas eleições de 2022. O PRTB terá um destaque no cenário local e também no nacional”.

Outra mudança

A mudança também ocorre na direção municipal, Rodrigo Lima é o novo presidente em Manaus | Foto: Divulgação

O Diretório Municipal em Manaus do PRTB também passa a ter o ex-secretário do PSC no Amazonas, Rodrigo Lima, 30 anos.



Lima começou na vida política desde seus 16 anos. Participou de vários movimentos políticos, coordenou campanhas de candidatos a deputado estadual e majoritários. E ao longo desse tempo ingressou na carreira partidária. O PRTB foi um dos primeiros partidos em que o Rodrigo ajudou. Passou uma boa parte dando apoio ao Solidariedade e em 2018 foi convidado para retornar ao PRTB como administrador do partido.

Rodrigo foi uma das pessoas que esteve à frente da campanha do governador do Amazonas, Wilson Lima. E após a campanha, assumiu a Secretaria-Geral do PSC, por dois anos e nove meses. E agora assume a direção municipal do PRTB.

Rodrigo foi uma das pessoas que esteve à frente da campanha do governador do Amazonas, Wilson Lima | Foto: Divulgação

“Eu me sinto honrado e isso me traz uma responsabilidade e missão de reconstrução de um partido em que podemos ter candidatos a deputados estaduais e federais, pois isso influencia na vida das pessoas. É política para o nosso dia a dia. E isto é um grande desafio para mim”, revela.



Lima se despede do PSC. “Quero agradecer ao presidente Miltinho, à executiva nacional, ao governador Wilson Lima que me deram esta oportunidade. Eu acredito que tenho que sempre crescer, evoluir, mas saio do PSC com coração partido, mas sou um cara que sempre aceito desafios e não vai ser diferente. A dedicação será mais eficaz pela reconstrução do PRTB”.

*Com informações da assessoria