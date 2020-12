Ministro Onyx Lorenzoni virá a Manaus para evento com Wilson Lima

Ministro durante visita, em setembro, no repasse de recursos para Amazonas | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus - Durante uma coletiva de imprensa na última sexta-feira (11), o governador Wilson Lima (PSC) anunciou que o ministro da Cidadania do Brasil, Onyx Lorenzoni, virá a Manaus para participar de um evento do setor agropecuário no Amazonas em dezembro, ainda sem data definida

A visita será o ultimo evento oficial da agenda do Governo do Amazonas de 2020. Na coletiva, Wilson Lima realizou a assinatura da lei de incentivo à aquicultura, que disciplina a atividade no estado, visando a normatização da atividade, bem como os aspectos ambientais e peculiaridades da região.

''Devemos encerrar nossa agenda com o lançamento do Agro Amazonas, e com entregas do PAA. E, inclusive, contará com a presença de Onyx Lorenzoni, que ficou muito satisfeito e muito animado com os resultados que foram apresentados pelo Amazonas, na agricultura familiar'', afirmou Wilson Lima

Continuidade

O governador Wilson Lima e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, iniciaram, em setembro, o termo de repasse de recursos do Governo Federal para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 2020/2021 no Amazonas, que beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

Na ocasião, o ministro Onyx anunciou que, além dos R$ 8,4 milhões já disponibilizados para o programa no estado, o Ministério da Cidadania destinará ao Amazonas um valor extra de R$ 4,9 milhões, como parte dos esforços para combater a pandemia, e que devem ser entregues durante a visita nesta segunda.

Com isso, o PAA executado pelo governo estadual contará com recursos totais de R$ 13,3 milhões, o maior orçamento da região Norte. Wilson Lima destacou que a manutenção das atividades do setor primário durante a pandemia foi fundamental para garantir a segurança alimentar dos amazonenses.

''Acredito muito na agricultura e todas as áreas ligadas a esse setor. Foi algo que nos deu muito retorno na pandemia. O agro não pode parar, precisamos de comida na mesa, e estamos caminhando para tornar o Amazonas autossuficiente para aquilo que temos vocação'', ressaltou o governador.

Segurança alimentar

O PAA garante a compra de produtos dos agricultores familiares e a segurança alimentar e nutricional das pessoas em vulnerabilidade social, pois os alimentos são adquiridos nos municípios e doados simultaneamente a entidades filantrópicas credenciadas.

Na edição 2020/2021, no Amazonas, os alimentos serão adquiridos, inicialmente, junto a 1.295 agricultores familiares rurais e repassados a 112 entidades da rede socioassistencial na capital e no interior, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), além de entidades cadastradas nos municípios, como Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), hospitais, Casas de Saúde Indígenas, entre outras.



