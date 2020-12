David Almeida anuncia investimentos e novos titulares de secretarias

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito eleito David Almeida (Avante) anunciou, na manhã desta quinta-feira (17), os novos titulares das secretarias da Casa Civil, Comunicação, Limpeza Pública, Trabalho e Empreendedorismo, e Agricultura e Abastecimento.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada no auditório do Comfort Hotel, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Além dos novos secretários, David falou sobre o resultado da agenda que cumpriu em Brasília, na última terça-feira (15).

Veja o anuncio

Confira a lista de novos secretários



Casa Civil

TADEU DE SOUZA SILVA – Advogado procurador do Estado

Secretaria Municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc)

RENATO FROTA MAGALHÃES - 1º secretario estadual do avante e ex- permissionário da feira Manaus Moderna

Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp)

SABÁ REIS - ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado

Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi)



RADYR GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR - Ex-secretário adjunto da Casa Civil e ex-secretário de projetos especiais do governo

Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom)



EMERSON QUARESMA - Jornalista

Já anunciados

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef)



LUIZ GONZAGA - auditor fiscal de tributos estaduais da Sefaz-Am

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf)



MARCOS ROTTA - vice-prefeito eleito de Manaus