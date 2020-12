Do jornal de bairro para o comando da Semcom: conheça Emerson Quaresma

Emerson Quaresma assume a secretaria no dia 1 de janeiro de 2021 | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Com 15 anos de experiência, um extenso currículo e vencedor de importantes prêmios regionais, o jornalista Emerson Quaresma, de 37 anos, foi anunciado, nesta quinta-feira (17), como o novo Secretário Municipal de Comunicação (Semcom) na gestão do prefeito eleito, David Almeida (Avante), que inicia em janeiro de 2021.

Quaresma, como é conhecido, começou a trabalhar com comunicação em um jornal comunitário da Pastoral da Área Missionária Santa Maria Goretti, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Agora assume a tarefa de liderar a comunicação da Prefeitura de Manaus.

Emerson Quaresma foi coordenador da campanha de David Almeida, durante a eleição de 2020, e trabalha com o prefeito eleito desde o ano de 2017, quando Almeida ainda era deputado estadual e assumiu interinamente o Governo do Amazonas, por quatro meses.

O jornalista, que começou a carreira profissional no Jornal EM TEMPO e passou por assessorias e outras redações de grandes veículos de comunicação do Amazonas, falou um pouco sobre a indicação para o cargo.

“Primeiramente agradeço a confiança do prefeito David Almeida. Como secretário vou tentar entregar uma comunicação melhor. As palavras de ordem são eficiência e transparência na gestão. Vamos tentar ter uma economia de 30%, fazendo o melhor possível com o que temos”, comentou sobre a função de grande responsabilidade e que traz representação e respeito a categoria dos jornalistas.

Ao longo da carreira profissional, Quaresma tornou-se destaque no jornalismo amazonense. Duas de suas matérias foram vencedoras do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Trabalho (MPT).

“Por um acidente de percurso, terminando o 1º período, eu acabei entrando na redação do EM TEMPO. Não entrei como estagiário, mas sim como repórter. O Amazonas Em Tempo é uma casa de aprendizagem. Muitos jornalistas que passaram por ele, ganharam destaque e hoje seguem suas carreiras”.

Em 2014, pelo EM TEMPO, produziu a matéria "Escravidão contemporânea nas olarias de tijolos e carvão da região metropolitana de Manaus", faturando a premiação do MPT no ano de 2015.

“A elaboração demorou quase um mês, movemos estruturas do jornal e teve alguns dias que fui no carro do fotógrafo. Produzimos a matéria em 2014, e em 2015, a inscrevemos no Prêmio MPT. Acabamos levando o regional Norte. No ano seguinte voltamos a essa discussão e encontramos extrativistas de piaçava, captamos histórias magníficas. Vencendo mais uma vez o regional norte”, relatou o agora secretário.

Ainda no Jornal EM TEMPO, Quaresma passou pelo comando das editorias de Economia, Meio-Ambiente e Política, caderno que estava responsável até o início do período eleitoral de 2020. Ele também foi responsável pela produção de vários cadernos especiais.

Vida pessoal

Quaresma é casado com a também jornalista Juliana Maquiné, com quem tem um filho. Apreciador de vinho e de rock, o jornalista também não nega as origens amazônicas. Ele é torcedor do boi caprichoso e apaixonado por música regional.

Como poeta e contista, Quaresma tem contos publicados em duas antologias. O primeiro no livro "O Lugar", fruto de um concurso do Serviço Social do Comércio (Sesc) e outros dois no livro "Quando a Selva Sussurra", a convite da editora Lendari.

