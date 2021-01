Presidente do Tribunal de Contas do AM testa positivo para Covid-19

| Foto: Divulgação

Manaus – Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), o conselheiro Mario de Mello testou positivo para covid-19 nesta semana, e está internado desde quarta-feira (30), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Mario de Mello apresenta um quadro de saúde geral estável, sem febre e somente com sintomas brandos da doença. A esposa do conselheiro, juíza Elza Vitória, testou negativo para covid-19, e acompanha o marido durante o tratamento médico.

A confirmação da infecção por coronavírus ocorreu após o presidente do TCE-AM sentir os primeiros sintomas e realizar um exame do tipo PCR, durante uma viagem em São Paulo.

Antes de confirmar a doença, Mario de Mello teve agenda com o governador Wilson Lima sobre o plano de vacinação contra a covid-19 no Amazonas, na última terça-feira (29).

O presidente é pai do vereador Amom Mandel, eleito para o primeiro mandato em 2020 e ouvidor geral da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

