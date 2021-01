Após 13 dias de internação, presidente do TCE-AM recebe alta

A esposa do conselheiros, juíza Elza Vitória de Mello, que o acompanhava no tratamento, também testou positivo para o coronavírus, mas ficou assintomática e também foi liberada. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Depois de 13 dias de internação, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, recebeu alta do hospital Sírio Libanês na manhã desta segunda-feira (11).

Ele estava internado em São Paulo desde o dia 29 de dezembro, após testar positivo para Covid-19, quando estava na cidade.

A esposa do conselheiros, juíza Elza Vitória de Mello, que o acompanhava no tratamento, também testou positivo para o coronavírus, mas ficou assintomática e também foi liberada.

"Enfrentamos uma segunda onda da Covid-19 no Amazonas e precisamos unir esforços para salvar vidas. As pessoas precisam se conscientizar que o isolamento é importante. Não desejo essa doença para ninguém. Felizmente, eu venci a Covid, ", afirmou o presidente do TCE-AM, ao sair do hospital.

A equipe médica da unidade hospitalar entregou um cartão ao conselheiro e à juíza parabenizando-os pela vitória.

